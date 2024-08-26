Невеста перед свадьбой узнала об измене любимого и провела церемонию без него (фото)

31-летняя невеста, которая работает адвокатом, поехала в медовый месяц на Крит со своим давним приятелем.

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Невеста Линдси Слейтер накануне большого дня узнала, что жених ей изменил, и сыграла свадьбу стоимостью 35 000 фунтов стерлингов (1,9 млн грн) без него. Женщина отпраздновала свою свободу с около 70 родственниками и друзьями. Об этом пишет издание Daily Star.

Гости наслаждались вечеринкой с диджеем, угощались ужином из трех блюд, произносили тосты и фотографировались, а Линдси была одета в свадебное платье за 1200 фунтов стерлингов (около 65 тыс. грн).

31-летняя невеста, которая работает адвокатом, поехала в медовый месяц на Крит со своим старым другом.

Линдси Слейтер накануне большого дня узнала, что жених ей изменил Фото: SWNS

Британка узнала об измене своего партнера, с которым прожила 12 лет, менее чем за неделю до того, как они должны были пожениться в Мэнсфилде, графство Ноттс.

"Я расстроена. Было слишком поздно отменять все планы, потому что деньги уже не вернуть. Гости шокированы. Однако я почувствовала себя свободной. Вокруг было столько любви, поэтому я поняла, что он мне не нужен. Решила провести день с друзьями и семьей, а не сидеть дома и плакать", — рассказывает она.

36-летний бывший возлюбленный Линдси отказался от комментариев, но признал, что был неверным.

Гости наслаждались вечеринкой с диджеем, угощались ужином из трех блюд и фотографировались Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о 26-летней невесте, которая отменила свадьбу стоимостью почти 40 тысяч долларов из-за ссоры с будущим мужем. Он вывез и бросил в безлюдном парке ее кота. Однажды утром, когда женщина пошла в магазин за покупками, любимый прислал ей короткое сообщение, которое и поставило точку в их отношениях.

Кроме того, гости свадьбы раскритиковали жениха за наряд, который он надел на собственную свадьбу, назвав его выбор "отвратительным" и "депрессивным". Кое-кто даже пошутил, что невеста, видимо, годами умоляла безынициативного возлюбленного жениться и привела под венец, поставив ультиматум.