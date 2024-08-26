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Невеста перед свадьбой узнала об измене любимого и провела церемонию без него (фото)

Линдси Слейтер, невеста сыграла свадьбу без жениха, Великобритания, любовь, измена, отношения, курьезы, фото
Фото: SWNS | Невеста Линдси Слейтер сыграла свадьбу без возлюбленного

31-летняя невеста, которая работает адвокатом, поехала в медовый месяц на Крит со своим давним приятелем.

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Невеста Линдси Слейтер накануне большого дня узнала, что жених ей изменил, и сыграла свадьбу стоимостью 35 000 фунтов стерлингов (1,9 млн грн) без него. Женщина отпраздновала свою свободу с около 70 родственниками и друзьями. Об этом пишет издание Daily Star.

Гости наслаждались вечеринкой с диджеем, угощались ужином из трех блюд, произносили тосты и фотографировались, а Линдси была одета в свадебное платье за 1200 фунтов стерлингов (около 65 тыс. грн).

31-летняя невеста, которая работает адвокатом, поехала в медовый месяц на Крит со своим старым другом.

Линдси Слейтер, невеста сыграла свадьбу без жениха, Великобритания, любовь, измена, отношения, курьезы, фото Fullscreen
Линдси Слейтер накануне большого дня узнала, что жених ей изменил
Фото: SWNS

Британка узнала об измене своего партнера, с которым прожила 12 лет, менее чем за неделю до того, как они должны были пожениться в Мэнсфилде, графство Ноттс.

"Я расстроена. Было слишком поздно отменять все планы, потому что деньги уже не вернуть. Гости шокированы. Однако я почувствовала себя свободной. Вокруг было столько любви, поэтому я поняла, что он мне не нужен. Решила провести день с друзьями и семьей, а не сидеть дома и плакать", — рассказывает она.

36-летний бывший возлюбленный Линдси отказался от комментариев, но признал, что был неверным.

Линдси Слейтер, невеста сыграла свадьбу без жениха, Великобритания, любовь, измена, отношения, курьезы, фото Fullscreen
Гости наслаждались вечеринкой с диджеем, угощались ужином из трех блюд и фотографировались
Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о 26-летней невесте, которая отменила свадьбу стоимостью почти 40 тысяч долларов из-за ссоры с будущим мужем. Он вывез и бросил в безлюдном парке ее кота. Однажды утром, когда женщина пошла в магазин за покупками, любимый прислал ей короткое сообщение, которое и поставило точку в их отношениях.

Кроме того, гости свадьбы раскритиковали жениха за наряд, который он надел на собственную свадьбу, назвав его выбор "отвратительным" и "депрессивным". Кое-кто даже пошутил, что невеста, видимо, годами умоляла безынициативного возлюбленного жениться и привела под венец, поставив ультиматум.