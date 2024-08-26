Наречена перед весіллям дізналась про зраду коханого й провела церемонію без нього (фото)

31-річна наречена, яка працює адвокатом, поїхала у медовий місяць на Крит зі своїм давнім приятелем.

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Наречена Ліндсі Слейтер напередодні великого дня дізналася, що наречений їй зрадив, й зіграла весілля вартістю 35 000 фунтів стерлінгів (1,9 млн грн) без нього. Жінка відсвяткувала свою свободу з близько 70 родичами та друзями. Про це пише видання Daily Star.

Гості насолоджувалися вечіркою з діджеєм, пригощалися вечерею з трьох страв, виголошували тости й фотографувалися, а Ліндсі була одягнена у весільну сукню за 1200 фунтів стерлінгів (близько 65 тис. грн).

31-річна наречена, яка працює адвокатом, поїхала у медовий місяць на Крит зі своїм старим другом.

Ліндсі Слейтер напередодні великого дня дізналася, що наречений їй зрадив Фото: SWNS

Британка дізналася про зраду свого партнера, з яким прожила 12 років, менш ніж за тиждень до того, як вони мали одружитися в Менсфілді, графство Ноттс.

"Я засмучена. Було надто пізно скасовувати всі плани, бо гроші вже не повернути. Гості шоковані. Однак я відчула себе вільною. Довкола було стільки любові, тож я зрозуміла, що він мені не потрібен. Вирішила провести день з друзями й сім'єю, а не сидіти вдома й плакати", — розповідає вона.

36-річний колишній коханий Ліндсі відмовився від коментарів, але визнав, що був невірним.

Гості насолоджувалися вечіркою з діджеєм, пригощалися вечерею з трьох страв й фотографувалися Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 26-річну наречену, яка скасувала весілля вартістю майже 40 тисяч доларів через сварку з майбутнім чоловіком. Він вивіз та покинув у безлюдному парку її кота. Одного ранку, коли жінка пішла у магазин за покупками, коханий надіслав їй коротке повідомлення, яке й поставило крапку в їхніх стосунках.

Крім того, гості весілля розкритикували нареченого за вбрання, яке він одягнув на власне весілля, назвавши його вибір "огидним" та "депресивним". Дехто з дотепників навіть пожартував, що наречена, мабуть, роками благала безініціативного коханого одружитися й привела під вінець, поставивши ультиматум.