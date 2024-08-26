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Наречена перед весіллям дізналась про зраду коханого й провела церемонію без нього (фото)

Ліндсі Слейтер, наречена зіграла весілля без нареченого, Велика Британія, кохання, зрада, стосунки, курйози, фото
Фото: SWNS | Наречена Ліндсі Слейтер зіграла весілля без коханого

31-річна наречена, яка працює адвокатом, поїхала у медовий місяць на Крит зі своїм давнім приятелем.

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Наречена Ліндсі Слейтер напередодні великого дня дізналася, що наречений їй зрадив, й зіграла весілля вартістю 35 000 фунтів стерлінгів (1,9 млн грн) без нього. Жінка відсвяткувала свою свободу з близько 70 родичами та друзями. Про це пише видання Daily Star.

Гості насолоджувалися вечіркою з діджеєм, пригощалися вечерею з трьох страв, виголошували тости й фотографувалися, а Ліндсі була одягнена у весільну сукню за 1200 фунтів стерлінгів (близько 65 тис. грн).

31-річна наречена, яка працює адвокатом, поїхала у медовий місяць на Крит зі своїм старим другом.

Ліндсі Слейтер, наречена зіграла весілля без нареченого, Велика Британія, кохання, зрада, стосунки, курйози, фото Fullscreen
Ліндсі Слейтер напередодні великого дня дізналася, що наречений їй зрадив
Фото: SWNS

Британка дізналася про зраду свого партнера, з яким прожила 12 років, менш ніж за тиждень до того, як вони мали одружитися в Менсфілді, графство Ноттс.

"Я засмучена. Було надто пізно скасовувати всі плани, бо гроші вже не повернути. Гості шоковані. Однак я відчула себе вільною. Довкола було стільки любові, тож я зрозуміла, що він мені не потрібен. Вирішила провести день з друзями й сім'єю, а не сидіти вдома й плакати", — розповідає вона.

36-річний колишній коханий Ліндсі відмовився від коментарів, але визнав, що був невірним.

Ліндсі Слейтер, наречена зіграла весілля без нареченого, Велика Британія, кохання, зрада, стосунки, курйози, фото Fullscreen
Гості насолоджувалися вечіркою з діджеєм, пригощалися вечерею з трьох страв й фотографувалися
Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 26-річну наречену, яка скасувала весілля вартістю майже 40 тисяч доларів через сварку з майбутнім чоловіком. Він вивіз та покинув у безлюдному парку її кота. Одного ранку, коли жінка пішла у магазин за покупками, коханий надіслав їй коротке повідомлення, яке й поставило крапку в їхніх стосунках.

Крім того, гості весілля розкритикували нареченого за вбрання, яке він одягнув на власне весілля, назвавши його вибір "огидним" та "депресивним". Дехто з дотепників навіть пожартував, що наречена, мабуть, роками благала безініціативного коханого одружитися й привела під вінець, поставивши ультиматум.