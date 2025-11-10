Свадьба превратилась в унижение: невеста не сдержала эмоций после речи любимого

Жительница США на своей свадьбе оказалась в неловкой ситуации во время речи любимого, где была масса очень неуместных шуток. Его слова сильно выбили ее из колеи и теперь она не знает, как быть дальше.

Женщина ожидала теплых слов и остроумных шуток, но ее избранник слишком грубо "проехался" по ней. По словам американки, лучший день в жизни стал самым большим эмоциональным потрясением, говорится в заметке героини истории в Reddit.

Невеста рассказывает, что муж пошутил о ее "wed shred", утверждая, что она якобы ходила по 40 тысяч шагов в день, чтобы похудеть. Она отметила, что работала месяцами над собой, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше.

Далее мужчина продолжал делать унизительные замечания перед родственниками и друзьями: избранник назвал меня "девушкой, которая до него посещала только два торговых центра". Также он высмеял их планирование свадьбы, превратив, по ее мнению, значимый процесс в объект насмешек.

"Он сказал, что у нас было множество таблиц и мы подпитывали друг друга безумием и одержимостью во время подготовки", — рассказала невеста, потому что для нее подготовка была "увлеченным трудом", но речь мужа сделала ее "ужасным бессмысленным опытом".

Невеста рассказала, как чувствовала себя во время выступления любимого Фото: Открытые источники

Самым болезненным моментом стало, когда мужчина посвятил часть речи своей сестре. Он сказал, что его сестра мужа всегда была к ней пренебрежительной и грубой, поэтому такие слова чувствовались как глубокая измена.

"Они встретились взглядами и оба плакали, полностью погрузившись в свой момент. Стоя там, я почувствовала себя невидимой", — добавила она, и не услышав ничего в свой адрес, она растерялась, а настроение было испорчено. чувствую оцепенение.

"Все, чего я хотела, — чтобы мой муж назвал меня красивой и сказал добрые слова, как о сестре. А от брака прошла всего неделя, мы должны были отправиться в медовый месяц, а я не могла найти силы поговорить с мужем. Мне кажется, что в этот единственный вечер моей жизни я стала объектом его шуток вместо того, чтобы быть той, кого празднуют", — написала она, спрашивая читателей, не преувеличивает ли она, избегая общения.

Многие комментаторы поддержали ее чувства и отметили, что она имеет право быть униженной. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Речь была не для тебя — она была для него. Чтобы показать всем, как он "исправил" тебя и как прекрасны его отношения с сестрой";

"Ты была просто реквизитом в его истории. Поэтому, девочка, задумайся о разводе";

"Я подозреваю, что ты вышла замуж за эгоиста. Подумай серьезно, хочешь ли ты такого на всю жизнь";

"Твой жених — л*йно. Если такой человек унижает тебя в лучший день вашей жизни, то демонстрирует его истинное лицо";

"Твое чувство унижения вполне понятно и оправдано. Однако точно не следует прятаться, а следует наоборот — откровенно и в лоб говорить".

