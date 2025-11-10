Свадьба превратилась в унижение: невеста не сдержала эмоций после речи любимого
Жительница США на своей свадьбе оказалась в неловкой ситуации во время речи любимого, где была масса очень неуместных шуток. Его слова сильно выбили ее из колеи и теперь она не знает, как быть дальше.
Женщина ожидала теплых слов и остроумных шуток, но ее избранник слишком грубо "проехался" по ней. По словам американки, лучший день в жизни стал самым большим эмоциональным потрясением, говорится в заметке героини истории в Reddit.
Невеста рассказывает, что муж пошутил о ее "wed shred", утверждая, что она якобы ходила по 40 тысяч шагов в день, чтобы похудеть. Она отметила, что работала месяцами над собой, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше.
Далее мужчина продолжал делать унизительные замечания перед родственниками и друзьями: избранник назвал меня "девушкой, которая до него посещала только два торговых центра". Также он высмеял их планирование свадьбы, превратив, по ее мнению, значимый процесс в объект насмешек.
"Он сказал, что у нас было множество таблиц и мы подпитывали друг друга безумием и одержимостью во время подготовки", — рассказала невеста, потому что для нее подготовка была "увлеченным трудом", но речь мужа сделала ее "ужасным бессмысленным опытом".
Самым болезненным моментом стало, когда мужчина посвятил часть речи своей сестре. Он сказал, что его сестра мужа всегда была к ней пренебрежительной и грубой, поэтому такие слова чувствовались как глубокая измена.
"Они встретились взглядами и оба плакали, полностью погрузившись в свой момент. Стоя там, я почувствовала себя невидимой", — добавила она, и не услышав ничего в свой адрес, она растерялась, а настроение было испорчено. чувствую оцепенение.
"Все, чего я хотела, — чтобы мой муж назвал меня красивой и сказал добрые слова, как о сестре. А от брака прошла всего неделя, мы должны были отправиться в медовый месяц, а я не могла найти силы поговорить с мужем. Мне кажется, что в этот единственный вечер моей жизни я стала объектом его шуток вместо того, чтобы быть той, кого празднуют", — написала она, спрашивая читателей, не преувеличивает ли она, избегая общения.
Реакция сети
Многие комментаторы поддержали ее чувства и отметили, что она имеет право быть униженной. Больше всего поддержки получили такие реплики:
- "Речь была не для тебя — она была для него. Чтобы показать всем, как он "исправил" тебя и как прекрасны его отношения с сестрой";
- "Ты была просто реквизитом в его истории. Поэтому, девочка, задумайся о разводе";
- "Я подозреваю, что ты вышла замуж за эгоиста. Подумай серьезно, хочешь ли ты такого на всю жизнь";
- "Твой жених — л*йно. Если такой человек унижает тебя в лучший день вашей жизни, то демонстрирует его истинное лицо";
- "Твое чувство унижения вполне понятно и оправдано. Однако точно не следует прятаться, а следует наоборот — откровенно и в лоб говорить".
Ранее Фокус рассказывал, как жених унизил любимую на свадьбе. В соцсетях обсуждают неловкую свадебную речь, в которой жених признался, что не испытывает физического влечения к своей жене.
Впоследствии стало известно, что невеста в день свадьбы изменила мужу. Британка Эми Холйок в день собственной свадьбы проснулась не женихом, а с другим мужчиной в постели. В то же время чтобы не портить праздник всем гостям, женщина все равно пошла под венец.