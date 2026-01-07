Свекруха одягнула "весільну сукню": образ матері нареченого обурив мережу (фото)

Відео з примірки весільних образів несподівано перетворилося на гучний скандал у соцмережах. Користувачі масово розкритикували матір нареченого за сукню, яка, на їхню думку, затьмарила образ самої нареченої.

Американка на ім’я Тара опублікувала ролик, де демонструє свій образ майбутній невістці. У відео наречена стоїть у дверному прорізі та спостерігає, як члени весільної компанії по черзі виходять у своїх сукнях. Подруги нареченої були одягнені в елегантні чорні шовкові сукні, тоді як сама Тара з’явилася у довгій сукні кольору шампань. Вбрання мало відкриті плечі з бісерними бретелями та шовкову спідницю, повністю оздоблену вишивкою. Образ доповнювали блиск для губ у тон сукні та заколка зі стразами, пише The Sun.

Наречена ж обрала значно скромнішу сукню: айворі з корсетним ліфом у формі серця та мінімалістичним дизайном.

Відео дня

Жінки стояли одна навпроти одної, розглядаючи вбрання та спілкуючись, однак із відео не зрозуміло, про що саме йшла мова.

У підписі до відео Тара зазначила: "Моя прекрасна невістка! P.S. Ми обрали цю сукню разом!! Який чудовий день".

У соцмережах засудили образ свекрухи Фото: TikTok

Реакції людей

Втім, користувачі соцмереж не оцінили образ матері нареченого.

"Я не повинна здогадуватися, хто тут наречена", — написав один із коментаторів.

"Якщо ти написала, що ви обирали сукню разом — значить, ти й сама знала, що це неправильно", — додав інший.

"О, ти — ОТА сама свекруха", — пожартував третій.

Інші зазначали, що сукня виглядає надто схожою на весільну і навіть більш розкішною, ніж вбрання самої нареченої.

У відповідь на критику Тара пояснила, що відео спотворює реальний вигляд сукні:

"Наречена попросила, щоб найближчі родичі були в сукнях кольору шампань. Освітлення робить її майже білою", — написала вона.

Попри пояснення, дискусія в мережі не вщухає, а користувачі продовжують сперечатися про межі доречності на весіллі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка Ірина Шуката, яка зараз живе та працює у столиці Чехії – Празі, розповіла про неприємну історію в своєму житті. На весілля жінки не прийшло майже половина запрошених гостей.

Одна американка зізналася, що майже не впізнає свою найкращу подругу, яка під час підготовки до весілля перетворилася на "самозакохану наречену". Жінка не впевнена, чи зможе їхня дружба пережити цей період.

Крім того, за рік до свого весілля американка Бріанна Кларк випадково натрапила на незвичну весільну сукню в секонд-хенді. Вона вирішила, що недорогий предмет гардероба зможе перетворити на особливе вбрання.