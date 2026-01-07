Підтримайте нас RU
Свекруха одягнула "весільну сукню": образ матері нареченого обурив мережу (фото)

Свекруха обрала на весілля сукню розкішнішу за образ нареченої | Фото: TikTok

Відео з примірки весільних образів несподівано перетворилося на гучний скандал у соцмережах. Користувачі масово розкритикували матір нареченого за сукню, яка, на їхню думку, затьмарила образ самої нареченої.

Американка на ім’я Тара опублікувала ролик, де демонструє свій образ майбутній невістці. У відео наречена стоїть у дверному прорізі та спостерігає, як члени весільної компанії по черзі виходять у своїх сукнях. Подруги нареченої були одягнені в елегантні чорні шовкові сукні, тоді як сама Тара з’явилася у довгій сукні кольору шампань. Вбрання мало відкриті плечі з бісерними бретелями та шовкову спідницю, повністю оздоблену вишивкою. Образ доповнювали блиск для губ у тон сукні та заколка зі стразами, пише The Sun.

Наречена ж обрала значно скромнішу сукню: айворі з корсетним ліфом у формі серця та мінімалістичним дизайном.

Жінки стояли одна навпроти одної, розглядаючи вбрання та спілкуючись, однак із відео не зрозуміло, про що саме йшла мова.

У підписі до відео Тара зазначила: "Моя прекрасна невістка! P.S. Ми обрали цю сукню разом!! Який чудовий день".

У соцмережах засудили образ свекрухи
Реакції людей

Втім, користувачі соцмереж не оцінили образ матері нареченого.

  • "Я не повинна здогадуватися, хто тут наречена", — написав один із коментаторів.
  • "Якщо ти написала, що ви обирали сукню разом — значить, ти й сама знала, що це неправильно", — додав інший.
  • "О, ти — ОТА сама свекруха", — пожартував третій.

Інші зазначали, що сукня виглядає надто схожою на весільну і навіть більш розкішною, ніж вбрання самої нареченої.

У відповідь на критику Тара пояснила, що відео спотворює реальний вигляд сукні:

"Наречена попросила, щоб найближчі родичі були в сукнях кольору шампань. Освітлення робить її майже білою", — написала вона.

Попри пояснення, дискусія в мережі не вщухає, а користувачі продовжують сперечатися про межі доречності на весіллі.

