Невеста похудела на 50 кг ради платья своей мечты: гости на свадьбе ее не узнали (фото)

26-летняя визажистка Эмили Хикс удивила всех своим невероятным преображением. Перед свадьбой невеста похудела на 50 килограммов, чтобы надеть платье своей мечты.

Девушка набрала лишний вес из-за того, что много лет питалась нездоровой пищей — сосисками в тесте, пиццей и сладкими газированными напитками. Однако перед важным событием в жизни Эмили решила изменить свою жизнь. Соответствующими снимками она делится в Instagram (emilie_heeks_).

Минус 50 кг в жизни Эмили

Невеста весила почти 114 кг. Она носила одежду размера XXL. Однако, когда в конце 2024 года её парень Олли сделал ей предложение, Эмили решила изменить себя перед свадьбой, чтобы надеть платье своей мечты.

Эмили до похудения Фото: Instagram Эмили до похудения Фото: Instagram

Благодаря специальной программе за 9 месяцев девушка сбросила 50 кг и достигла веса 62 кг. По словам Эмили, люди были поражены её преображением и говорили, что едва её узнали.

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"Это было очень приятно слышать. Я понимала, что должна что-то делать, чтобы остановить набор веса, ведь это негативно сказывалось на моём физическом и психическом состоянии. Как только Олли сделал мне предложение, я поставила себе цель похудеть так, чтобы надеть свадебное платье своей мечты", — рассказала невеста.

Кроме того, на похудение повлияли проблемы со здоровьем девушки. У неё диагностировали воспалительное заболевание кишечника, вызванное неправильным питанием.

"Я часто пропускала завтрак, но по дороге на работу покупала булочку с беконом и кофе, а на обед ела выпечку с курицей и картошкой фри. Ужин часто состоял из китайской еды на вынос, пиццы или карри, к тому же я пила обычную колу с сахаром", — призналась Эмили.

После похудения Олли сказал, что гордится своей возлюбленной. Теперь они вместе гуляют по выходным, общаются с людьми, ведь раньше Эмили хотела спрятаться от всех.

Как похудела Эмили Фото: Instagram Как похудела Эмили Фото: Instagram

Сейчас девушка каждую неделю пробегает до 20 км, а по выходным ходит в походы с мужем. Также она ест любимые блюда, но готовит их из натуральных и полезных продуктов.

"Когда родные и друзья увидели меня на свадьбе, некоторые даже не узнали. Этот день был просто невероятным, я чувствовала себя очень уверенно. Это, безусловно, один из лучших дней в моей жизни, и Олли мной гордится. Я больше не боюсь пути к стройности и хочу рассказать об этом всему миру", — подчеркнула Эмили.

Эмили на своей свадьбе Фото: Instagram Эмили на своей свадьбе Фото: Instagram

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