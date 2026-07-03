Дочь Павла Зиброва похудела на 23 кг: "Это моя гордость" (фото)

Украинский певец и народный артист Павел Зибров рассказал о похудении своей дочери Дианы, которая сбросила 23 килограмма.

Легендарный музыкант в проекте "Наедине с Гламуром" подчеркнул, что дочь сама "взяла себя в руки".

Дочь Зиброва похудела

"Мы их отдали, они были лишними. Мы просто их подарили -23 кг", — сказал Павел Николаевич.

Певец добавил, что поддерживает Диану, и признался, что именно помогло ей похудеть.

"Это моя любовь. Я люблю её больше всех на свете. Это моя гордость. Она взяла себя в руки. Закрыла рот и сказала: "Все". У неё нет завтрака в восемь. У неё первый приём пищи — в двенадцать, а второй — в семь. Перешла на двухразовое питание. Сказала: "Такая ситуация в Украине, надо есть меньше. Вот так, я буду есть два раза в день", — рассказал Зибров.

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Диана Зиброва Фото: Instagram

Павел Зибров с дочерью Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Как известно, уже несколько лет Диана занимается развитием личного бренда своего отца в музыкальной индустрии. Она отвечает за различные направления работы — от организации творческих процессов до создания контента.

"У неё хорошая зарплата. Начиналось с одной, потом со второй. Сейчас она говорит: "Папа, пора уже открывать третью, а может, даже четвёртую зарплату, потому что я и за фотографа, и за монтажёра, и за режиссёра", — говорил Павел Николаевич.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Павел Зибров выплачивает зарплату своей дочери.

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