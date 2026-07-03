Донька Павла Зіброва схудла на 23 кг: "Це моя гордість" (фото)

Український співак та народний артист Павло Зібров розповів про схуднення доньки Діани, яка скинула 23 кілограми.

Легендарний музикант у проєкті "Наодинці з Гламуром" наголосив, що донька сама "взяла себе в руки".

Донька Зіброва схудла

"Ми їх віддали, вони були зайві. Ми просто їх подарували. -23 кг", – сказав Павло Миколайович.

Співак додав, що підтримує Діану та зізнався, що саме допомогло їй схуднути.

"Це моя любов. Я її більше всіх в житті люблю. Це моя гордість. Вона взялася за себе. Закрила рот і сказала: "Все". У неї немає сніданку о восьмій. У неї перший прийом їжі — о дванадцятій, а другий — о сьомій. Перейшла на дворазове харчування. Сказала: "Така ситуація в Україні, треба їсти менше. От так, я буду їсти дворазово", — розповів Зібров.

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Діана Зіброва Фото: Instagram

Павло Зібров з дочкою Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Як відомо, уже кілька років Діана займається розвитком особистого бренду тата в музичній індустрії. Вона відповідає за різні напрямки роботи — від організації творчих процесів до створення контенту.

"У неї хороша зарплата. Починалося з однієї, потім з другої. Зараз вона каже: "Тато, пора вже третю, а може навіть четверту відкривати зарплату, тому що я і за фотографа, і за монтажера, і за режисера", — казав Павло Миколайович.

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