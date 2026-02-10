Зібров, який не відвідав похорон Гіги, пояснив, які між ними були стосунки

Український співак Павло Зібров після критики, що він не відвідав похорон Степана Гіги, розповів, які між колегами по сцені були насправді стосунки.

Зібров уперше висловився про їхнє з Гігою спілкування в коментарі "Ранку у Великому Місті".

Павло Зібров про стосунки зі Степаном Гігою

Народний артист спростував слова про те, що вони були друзями з покійним артистом.

"Я не знаю, чому писали, що ми друзі. Ми колеги. Колеги по цеху, по співу. Ми з ним не дружили", — сказав Павло Миколайович.

Зібров наголосив, що за життя вони бачилися лише близько 5 разів. До того ж, співак не знає, хто насправді були друзями покійного колеги по сцені.

За словами Павла Миколайовича, Гіга здебільшого працював і перебував на Заході України.

Степан Гіга помер у грудні 2025 року Фото: Facebook

До цього в коментарі BLIK.ua. Зібров казав, що не прийшов на похорон Степана Гіги, оскільки в той день мав прийняти іспит в студентів у Київському національному університеті культури й мистецтв, де працює завідувачем кафедри.

Відео дня

"500 кілометрів до Львова — це якби поряд, безумовно. Ми прийшли б всі в Києві", — казав артист.

Помер Степан Гіга

Про смерть народного артиста України стало відомо 12 грудня. До цього він певний час перебував у лікарні. Ходили чутки, що Степану Петровичу ампутували ногу та він впав у кому. Команда знаменитості офіційно заперечувала цю інформацію.

19 листопада представники співака повідомили, що його терміново прооперували й він перебуває у важкому, але стабільному стані. Усі найближчі концерти тоді були скасовані.

Поховали Степана Гігу на Личаківському кладовищі у Львові 15 грудня.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Син та донька Степана Гіги вийшли на звʼязок після смерті батька.

Львівський композитор Ярослав Борута звинуватив "столичних колег" у піарі на смерті Гіги.

Фокус раніше писав, як виглядає могила співака, на якій шанувальники посадили "молоду яворину".