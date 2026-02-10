Зибров, который не посетил похороны Гиги, объяснил, какие между ними были отношения
Украинский певец Павел Зибров после критики, что он не посетил похороны Степана Гиги, рассказал, какие между коллегами по сцене были на самом деле отношения.
Зибров впервые высказался об их с Гигой общении в комментарии "Утру в Большом Городе".
Павел Зибров об отношениях со Степаном Гигой
Народный артист опроверг слова о том, что они были друзьями с покойным артистом.
"Я не знаю, почему писали, что мы друзья. Мы коллеги. Коллеги по цеху, по пению. Мы с ним не дружили", — сказал Павел Николаевич.
Зибров отметил, что при жизни они виделись лишь около 5 раз. К тому же, певец не знает, кто на самом деле были друзьями покойного коллеги по сцене.
По словам Павла Николаевича, Гига в основном работал и находился на Западе Украины.
До этого в комментарии BLIK.ua. Зибров говорил, что не пришел на похороны Степана Гиги, поскольку в тот день должен был принять экзамен у студентов в Киевском национальном университете культуры и искусств, где работает заведующим кафедрой.
"500 километров до Львова — это если бы рядом, безусловно. Мы пришли бы все в Киеве", — говорил артист.
Умер Степан Гига
О смерти народного артиста Украины стало известно 12 декабря. До этого он некоторое время находился в больнице. Ходили слухи, что Степану Петровичу ампутировали ногу и он впал в кому. Команда знаменитости официально отрицала эту информацию.
19 ноября представители певца сообщили, что его срочно прооперировали и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Все ближайшие концерты тогда были отменены.
Похоронили Степана Гигу на Лычаковском кладбище во Львове 15 декабря.
