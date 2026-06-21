"Щастя з великим серцем": у родині співака Зіброва відбулося "пухнасте" поповнення (відео)

Народний артист України та естрадний співак Павло Зібров відзначає подвійне свято — День батька та власні іменини. Близькі та родина виконавця підготували незвичний подарунок для артиста.

Співак побачив велику білу коробку, а відкривши був вражений від неочікуваного "найкращого" подарунку від сім'ї. Відео з новим членом родини Зібров виклав у своєму Instagram.

"У родині Зібрових — поповнення! Я неймовірно зворушений та щасливий! Маленьке щастя з великим серцем, яке вже підкорило всю нашу родину!" — написав співак.

В опублікованих кадрах видно, що 69-річний естрадний виконавець відкрив коробку та виявив, що родина артиста подарувала йому цуценя німецької вівчарки. Зібров не приховував своєї радості від подарунку та дякував сім'ї та близьким.

"Знайомтесь — Джессі Зіброва!" — додав артист, розкривши кличку нового члена родини співака.

Відео дня

21 червня співак відзначає 69-й день народження, який співпадає зі святом Дня Батька. Українського виконавця в коментарях вже привітали акторка Ольга Сумська, дружина Марина Зіброва, співачка Катерина Бужинська, співаки Олександр Пономарьов та Віталій Козловський, а також фанати та прихильники творчості співака.

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