Павло Зібров платить зарплату своїй доньці: що вона робить і скільки отримує (фото)

Донька Павла Зіброва Діана не лише допомагає батькові з кар’єрою, а й отримує за це стабільну зарплату, яка постійно зростає. Співак зізнається: через велику кількість обов’язків дівчина вже не раз просила підвищення.

Вже кілька років Діана займається розвитком особистого бренду Павла Зіброва у музичній індустрії. Вона відповідає за різні напрямки роботи — від організації творчих процесів до створення контенту. В інтерв’ю програмі "Ближче до зірок" артист розповів, що спочатку донька отримувала одну зарплату, але з часом її обов’язків ставало дедалі більше. Тепер, жартує співак, Діана нагадує йому про нові підвищення.

Дочка Павла Зіброва – Діана Фото: Instagram

"У неї хороша зарплата. Починалося з однієї, потім з другої. Зараз вона каже: "Тато, пора вже третю, а може навіть четверту відкривати зарплату, тому що я і за фотографа, і за монтажера, і за режисера", — поділився Павло Зібров.

Через насичений графік роботи Діана поки живе разом із батьками в їхньому будинку під Києвом. У дівчини є власний поверх, але іноді через дедлайни вона може працювати навіть до ранку.

За словами співака, коли він занадто навантажує доньку завданнями, у ситуацію втручається його дружина Марина, яка нагадує чоловікові, що Діані теж потрібен відпочинок. Попри робочі моменти, у родині намагаються уникати конфліктів і підтримують одне одного.

Зібров також з гордістю говорить про доньку і помічає, як вона змінилася за останній рік: схудла, стала більш енергійною та буквально "світиться" від роботи, яка приносить їй задоволення.

