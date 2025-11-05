"Соромно сказати": Павло Зібров заговорив про секрети свого 30-річного шлюбу

Український співак Павло Зібров розповів про свій 30-річний шлюб. Його дружина Марина допомагала артисту створювати сценічний образ, який став впізнаваним.

Музикант в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізнався, чи переживав у стосунках з коханою кризи та ревнощі. Павло Миколайович зізнався, що він дуже спокійний під час вирішення конфліктів.

Зібров про дружину Марину

"Значить, наші душі зустрілися 32 роки тому, побачили одне одного і зрозуміли, що нам комфортно і ми будемо жити довго і щасливо", — сказав артист.

Зібров додав, що в стосунках з коханою завжди йде на поступки. А серйозних криз їхній шлюб за стільки років не зазнавав.

"В нас криз, мабуть, не було. Навіть соромно сказати. Вона більш імпульсивна, а я більш спокійний. Ну, їй треба зараз все сказати. Я просто її знаю", — каже народний артист України.

Відео дня

Павло Зібров з дружиною Фото: Instagram

Ревнощі та образ

За словами співака, саме дружина допомагала йому створювати сценічний образ — яскравий та екстравагантний. Марина жила за кордоном, а її батьки були дипломатами, тому в жінки був гарний смак. Наразі ж з батьком працює донька Діана, яка просуває бренд співака.

Щодо ревнощів, то на початку Марина не дуже розуміла пильну увагу жінок до чоловіка, але з часом звикла.

Павло Зібров одружився зі своєю обраницею у 1994 році. Подружжя стало батьками доньки Діани. Також у співака є старший син Сергій від попередніх стосунків, а сина Марини Олександра він офіційно всиновив.

Павло Зібров з донькою Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Зібров розповів, як Повалій продалася за великі гроші.

Український артист висловився про важливість справжньої дружби та підтримки від колег, зокрема Ірини Білик.

Раніше Павло Зібров розповів про свій догляд за зовнішністю та як йому допомагає дружина Марина.