"Соромно сказати": Павло Зібров заговорив про секрети свого 30-річного шлюбу
Український співак Павло Зібров розповів про свій 30-річний шлюб. Його дружина Марина допомагала артисту створювати сценічний образ, який став впізнаваним.
Музикант в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізнався, чи переживав у стосунках з коханою кризи та ревнощі. Павло Миколайович зізнався, що він дуже спокійний під час вирішення конфліктів.
Зібров про дружину Марину
"Значить, наші душі зустрілися 32 роки тому, побачили одне одного і зрозуміли, що нам комфортно і ми будемо жити довго і щасливо", — сказав артист.
Зібров додав, що в стосунках з коханою завжди йде на поступки. А серйозних криз їхній шлюб за стільки років не зазнавав.
"В нас криз, мабуть, не було. Навіть соромно сказати. Вона більш імпульсивна, а я більш спокійний. Ну, їй треба зараз все сказати. Я просто її знаю", — каже народний артист України.
Ревнощі та образ
За словами співака, саме дружина допомагала йому створювати сценічний образ — яскравий та екстравагантний. Марина жила за кордоном, а її батьки були дипломатами, тому в жінки був гарний смак. Наразі ж з батьком працює донька Діана, яка просуває бренд співака.
Щодо ревнощів, то на початку Марина не дуже розуміла пильну увагу жінок до чоловіка, але з часом звикла.
Павло Зібров одружився зі своєю обраницею у 1994 році. Подружжя стало батьками доньки Діани. Також у співака є старший син Сергій від попередніх стосунків, а сина Марини Олександра він офіційно всиновив.
