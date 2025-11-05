"Стыдно сказать": Павел Зибров заговорил о секретах своего 30-летнего брака

Украинский певец Павел Зибров рассказал о своем 30-летнем браке. Его жена Марина помогала артисту создавать сценический образ, который стал узнаваемым.

Музыкант в интервью Маше Ефросининой признался, переживал ли в отношениях с любимой кризисы и ревность. Павел Николаевич признался, что он очень спокойный во время решения конфликтов.

Зибров о жене Марине

"Значит, наши души встретились 32 года назад, увидели друг друга и поняли, что нам комфортно и мы будем жить долго и счастливо", — сказал артист.

Зибров добавил, что в отношениях с любимой всегда идет на уступки. А серьезных кризисов их брак за столько лет не испытывал.

"У нас кризисов, пожалуй, не было. Даже стыдно сказать. Она более импульсивная, а я более спокойный. Ну, ей надо сейчас все сказать. Я просто ее знаю", — говорит народный артист Украины.

Відео дня

Павел Зибров с женой Фото: Instagram

Ревность и обида

По словам певца, именно жена помогала ему создавать сценический образ — яркий и экстравагантный. Марина жила за границей, а ее родители были дипломатами, поэтому у женщины был хороший вкус. Сейчас же с отцом работает дочь Диана, которая продвигает бренд певца.

Что касается ревности, то в начале Марина не очень понимала пристальное внимание женщин к мужу, но со временем привыкла.

Павел Зибров женился на своей избраннице в 1994 году. Супруги стали родителями дочери Дианы. Также у певца есть старший сын Сергей от предыдущих отношений, а сына Марины Александра он официально усыновил.

Павел Зибров с дочерью Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

