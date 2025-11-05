Для певицы-предательницы Таисии Повалий и ее семьи всегда на первом месте были деньги, и именно это ее погубило.

Она, как и некоторые другие украинские артисты, могла бы остаться в Украине, помогать армии и зарабатывать деньги на родине, заявил народный артист Украины Павел Зибров в интервью Маше Ефросининой.

"Они продались за большие деньги. Никаких разговоров не было, они просто исчезли из нашей жизни и жизни страны", — сказал Зибров.

Он пояснил, что его отношения с Повалий испортились после того, как она стала народным депутатом от "Партии регионов".

"Вот когда она стала депутатом, она как-то отошла и семья их отошла. Сколько меня не звали на их вечеринки закрытые и свадьбы, я говорил: "Меня нет". Мне не нужны их деньги. Я никогда не работал в их команде", — отметил Зибров.

Украинский певец подчеркнул, что никогда не имел дружеских отношений с московскими артистами.

Зибров также предположил, что те украинские артисты, которые с началом полномасштабного вторжения остались в России, будут иметь трагический конец.

"Я думаю спят они плохо. И закончат плохо", — подчеркнул Зибров.

