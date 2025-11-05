"Закінчать вони погано": Зібров розповів, як Повалій продалася за великі гроші (відео)

Для співачки-зрадниці Таїсії Повалій та її родини завжди на першому місці були гроші, і саме це її загубило.

Вона, як і деякі інші українські артисти, могла б залишитись в Україні, допомагати армії та заробляти гроші на батьківщині, заявив народний артист України Павло Зібров в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

"Вони продалися за великі гроші. Ніяких розмов не було, вони просто зникли з нашого життя і життя країни", — сказав Зібров.

Він пояснив, що його стосунки з Повалій зіпсувались після того, як вона стала народною депутаткою від "Партії регіонів".

"От коли вона стала депутатом, вона якось відійшла і сім'я їхня відійшла. Скільки мене не кликали на їхні вечірки закриті та весілля, я казав: "Мене немає". Мені не потрібні їхні гроші. Я ніколи не працював в їхній команді", — зазначив Зібров.

Український співак підкреслив, що ніколи не мав дружніх стосунків з московськими артистами.

Зібров також припустив, що ті українські артисти, які з початком повномасштабного вторгнення залишились в Росії, матимуть трагічний кінець.

"Я думаю сплять вони погано. І закінчать погано", — наголосив Зібров.

