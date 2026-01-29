"Моя любов": Ірина Білик відповіла згодою на пропозицію Зіброва (відео)

Український співак Павло Зібров та його колега по сцені Ірина Білик зустрілися на зйомках нового шоу "Вгадай мелодію". Музиканти заінтригували фанатів спільним відео та підписом до нього.

Зібров та Білик поділилися в Instagram кадрами зі зйомок оновленого проєкту. А підписники в коментарях почали активно реагувати.

Білик та Зібров заінтригували фанатів

На відео співак та його хороша подруга позують у знімальному павільйоні. Для цієї події Ірина Білик обрала яскравий мʼятний костюм, а Павло Миколайович був у рожевому піджаку та чорних штанах.

"Сказав фразу, після якої жінки зазвичай вагаються… А Ірочка Білик сказала: "Я згодна". Ну що, варіанти є?" — підписав ролик Зібров.

Втім, більше деталей артист не розкрив.

Павло Зібров та Ірина Білик

Також Зібров показав спільне фото з колегою і подругою.

"Моя любов", — зазначив артист.

Павло Зібров та Ірина Білик Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях фанати зірок почали писати їм компліменти та підозрювати у майбутньому дуеті:

"Хіба Вам відкажеш, Зібрембо. Круті, давайте нам дует".

"Дві Легенди".

"Кайфові".

Як відомо, Павло Зібров та Ірина Білик давно товаришують. Артистка навіть часто захищає свого колегу перед хейтерами.

"Вона іноді може сказати грубе слово, коли десь хтось про мене щось скаже. На кшталт, ой, фарбується той Зібров, хоче бути вічно молодим. А хто не хоче… Так вона може грубе слово сказати, це я чув і мені передавали. Знаєте, як це важливо, коли жінка захищає свого колегу?" — розповідав Зібров.

Крім того, Павло Зібров висловився про важливість справжньої дружби та підтримки від колег, зокрема Ірини Білик.