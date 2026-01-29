"Моя любовь": Ирина Билык ответила согласием на предложение Зиброва (видео)

Украинский певец Павел Зибров и его коллега по сцене Ирина Билык встретились на съемках нового шоу "Угадай мелодию". Музыканты заинтриговали фанатов совместным видео и подписью к нему.

Зибров и Билык поделились в Instagram кадрами со съемок обновленного проекта. А подписчики в комментариях начали активно реагировать.

Билык и Зибров заинтриговали фанатов

На видео певец и его хорошая подруга позируют в съемочном павильоне. Для этого события Ирина Билык выбрала яркий мятный костюм, а Павел Николаевич был в розовом пиджаке и черных брюках.

"Сказал фразу, после которой женщины обычно колеблются... А Ирочка Билык сказала: "Я согласна". Ну что, варианты есть?" — подписал ролик Зибров.

Впрочем, больше деталей артист не раскрыл.

Павел Зибров и Ирина Билык

Также Зибров показал совместное фото с коллегой и подругой.

"Моя любовь", — отметил артист.

Павел Зибров и Ирина Билык Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях фанаты звезд начали писать им комплименты и подозревать в будущем дуэте:

"Нельзя отказать вам, Зибрембо. Крутые, давайте дуэт".

"Две Легенды".

"Кайфовые".

Как известно, Павел Зибров и Ирина Билык давно дружат. Артистка даже часто защищает своего коллегу перед хейтерами.

"Она иногда может сказать грубое слово, когда где-то кто-то обо мне что-то скажет. Вроде, ой, красится тот Зибров, хочет быть вечно молодым. А кто не хочет... Так она может грубое слово сказать, это я слышал и мне передавали. Знаете, как это важно, когда женщина защищает своего коллегу?" — рассказывал Зибров.

Кроме того, Павел Зибров высказался о важности настоящей дружбы и поддержки от коллег, в частности Ирины Билык.