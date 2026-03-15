Павел Зибров платит зарплату своей дочери: что она делает и сколько получает (фото)

Дочь Павла Зиброва Диана не только помогает отцу с карьерой, но и получает за это стабильную зарплату, которая постоянно растет. Певец признается: из-за большого количества обязанностей девушка уже не раз просила повышения.

Уже несколько лет Диана занимается развитием личного бренда Павла Зиброва в музыкальной индустрии. Она отвечает за различные направления работы — от организации творческих процессов до создания контента. В интервью программе "Ближе к звездам" артист рассказал, что сначала дочь получала одну зарплату, но со временем ее обязанностей становилось все больше. Теперь, шутит певец, Диана напоминает ему о новых повышениях.

Дочь Павла Зиброва — Диана

"У нее хорошая зарплата. Начиналось с одной, потом со второй. Сейчас она говорит: "Папа, пора уже третью, а может даже четвертую открывать зарплату, потому что я и за фотографа, и за монтажера, и за режиссера", — поделился Павел Зибров.

Из-за насыщенного графика работы Диана пока живет вместе с родителями в их доме под Киевом. У девушки есть собственный этаж, но иногда из-за дедлайнов она может работать даже до утра.

По словам певца, когда он слишком нагружает дочь задачами, в ситуацию вмешивается его жена Марина, которая напоминает мужу, что Диане тоже нужен отдых. Несмотря на рабочие моменты, в семье стараются избегать конфликтов и поддерживают друг друга.

Зибров также с гордостью говорит о дочери и замечает, как она изменилась за последний год: похудела, стала более энергичной и буквально "светится" от работы, которая приносит ей удовольствие.

