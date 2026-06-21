"Счастье с большим сердцем": в семье певца Зиброва появился "пушистый" новорожденный (видео)

Народный артист Украины и эстрадный певец Павел Зибров отмечает двойной праздник — День отца и свои именины. Близкие и родственники исполнителя подготовили для артиста необычный подарок.

Певец увидел большую белую коробку, а открыв её, был поражён неожиданным "лучшим" подарком от семьи. Видео с новым членом семьи Зибров выложил в своём Instagram.

"В семье Зибровых — пополнение! Я невероятно тронут и счастлив! Маленькое счастье с большим сердцем, которое уже покорило всю нашу семью!" — написал певец.

На опубликованных кадрах видно, что 69-летний эстрадный исполнитель открыл коробку и обнаружил, что семья артиста подарила ему щенка немецкой овчарки. Зибров не скрывал своей радости от подарка и благодарил семью и близких.

"Познакомьтесь — Джесси Зиброва!" — добавил артист, раскрыв прозвище нового члена семьи певца.

Відео дня

21 июня певец отмечает свой 69-й день рождения, который совпадает с Днём отца. Украинского исполнителя в комментариях уже поздравили актриса Ольга Сумская, жена Марина Зиброва, певица Екатерина Бужинская, певцы Александр Пономарев и Виталий Козловский, а также фанаты и поклонники творчества певца.

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Также стало известно, что Виктор Павлик довел Павла Зиброва до слёз на концерте. Певец лично присутствовал среди зрителей концерта и добавил, что выступление Павлика вызвало у него сильные эмоции и положительные впечатления.