"Поднимите у меня челюсть": украинка похудела на 47 килограммов за год — фото до и после поражают
Молодая украинка покорила интернет своей невероятной трансформацией, сбросив 47 килограммов за один год. Девушка поделилась вдохновляющим видео, продемонстрировав потрясающую разницу "до" и "после", которая не оставила равнодушным ни одного пользователя.
В своём ролике в TikTok Анна (@krasanna) показала кадры из своей "прошлой" жизни и то, как она выглядит сейчас. Видео сопровождается лаконичной, но содержательной подписью: "эффект любви к себе и дисциплины".
В комментариях под видео девушка раскрыла секрет своего успеха. Она отметила, что добиться такой физической формы ей удалось благодаря тщательному подсчёту КБЖВ (калорий, белков, жиров и углеводов) в течение одного года.
Реакции людей
Реакция пользователей сети была мгновенной и бурной. Люди не скрывали своего восхищения и удивления от увиденного. В комментариях можно найти множество комплиментов и слов поддержки.
- "Сразу видно, будто на 15 лет помолодела. Все-таки лишние килограммы добавляют возраста. Девушка очень эффектная и красивая";
- "Я, конечно, знала, что там будет размах, но чтобы настолько, какая вы молодец";
- "Как будто мама и дочка, извините. Вы молодец, очень рада вместе с вами, по видео видно, как вы стали наслаждаться собой";
- "Поднимите кто-нибудь мою челюсть. Это просто вауууу. Вы очень красивая. Я просто представляю, сколько там силы и труда. Сама сейчас худею, но я немного слабачка и время от времени сдаюсь, к сожалению. Осталось ещё 7 кг, а я не могу их сбросить. Я восхищаюсь такими людьми";
- "Просто в шоке, какая красота".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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