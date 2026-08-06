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"Поднимите у меня челюсть": украинка похудела на 47 килограммов за год — фото до и после поражают

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Украинка Анна похудела на 47 килограммов | Фото: коллаж Фокус

Молодая украинка покорила интернет своей невероятной трансформацией, сбросив 47 килограммов за один год. Девушка поделилась вдохновляющим видео, продемонстрировав потрясающую разницу "до" и "после", которая не оставила равнодушным ни одного пользователя.

В своём ролике в TikTok Анна (@krasanna) показала кадры из своей "прошлой" жизни и то, как она выглядит сейчас. Видео сопровождается лаконичной, но содержательной подписью: "эффект любви к себе и дисциплины".

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Фото девушки до похудения
Фото: TikTok

В комментариях под видео девушка раскрыла секрет своего успеха. Она отметила, что добиться такой физической формы ей удалось благодаря тщательному подсчёту КБЖВ (калорий, белков, жиров и углеводов) в течение одного года.

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Фото девушки после похудения
Фото: TikTok

Реакции людей

Реакция пользователей сети была мгновенной и бурной. Люди не скрывали своего восхищения и удивления от увиденного. В комментариях можно найти множество комплиментов и слов поддержки.

Відео дня
  • "Сразу видно, будто на 15 лет помолодела. Все-таки лишние килограммы добавляют возраста. Девушка очень эффектная и красивая";
  • "Я, конечно, знала, что там будет размах, но чтобы настолько, какая вы молодец";
  • "Как будто мама и дочка, извините. Вы молодец, очень рада вместе с вами, по видео видно, как вы стали наслаждаться собой";
  • "Поднимите кто-нибудь мою челюсть. Это просто вауууу. Вы очень красивая. Я просто представляю, сколько там силы и труда. Сама сейчас худею, но я немного слабачка и время от времени сдаюсь, к сожалению. Осталось ещё 7 кг, а я не могу их сбросить. Я восхищаюсь такими людьми";
  • "Просто в шоке, какая красота".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поразил интернет кардинальной переменой, появившись на свежих официальных фотографиях заметно похудевшим.
  • Известная комикеса удивила всех своим похудением после операции по уменьшению желудка.

Кроме того, похудевшую певицу Адель не узнали на публике.