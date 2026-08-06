"Підніміть мою щелепу": українка схудла на 47 кілограмів за рік — фото до та після вражають

Молода українка підкорила мережу своєю неймовірною трансформацією, скинувши 47 кілограмів за один рік. Дівчина поділилася надихаючим відео, продемонструвавши приголомшливу різницю "до" та "після", яка не залишила байдужим жодного користувача.

У своєму ролику в TikTok Анна (@krasanna) показала кадри зі свого "минулого" життя та нинішній вигляд. Відео супроводжується лаконічним, але змістовним підписом: "ефект любові до себе та дисципліни".

Фото дівчини до схуднення Фото: TikTok

У коментарях під відео дівчина розкрила секрет свого успіху. Вона зазначила, що досягти такої фізичної форми їй вдалося завдяки чіткому підрахунку КБЖВ (калорій, білків, жирів та вуглеводів) протягом одного року.

Фото дівчини після схуднення Фото: TikTok

Реакції людей

Реакція користувачів мережі була миттєвою та бурхливою. Люди не приховували свого захоплення та подиву від побаченого. У коментарях можна знайти безліч компліментів та слів підтримки.

"Одразу на вигляд ніби на 15 років помолодшала. Все таки лишні кг добавляють вік. Дівчина дуже ефектна та гарна";

"Я звісно знала, що там буде розйоб, ну щоб настільки, яка ви молодець";

"Ніби мама і донька, вибачте. Ви велика молодчинка, дуже тішусь разом з вами, видно по відео, як ви стали кайфувати від себе";

"Підніміть хто-небудь мою щелепу. Це просто вауууу. Ви дуже красива. Я просто уявляю, скільки там сили і роботи. Сама в процесі схуднення, але я трохи слабачка і час від часу здаюся, на жаль. Лишилось ще 7 кг, а я не можу їх подолати. Я захоплююсь такими людьми";

"Просто в шоці, яка краса".

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