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Без "Зважених і щасливих": голова ВРУ, який важив 180 кг, помітно схуд (фото)

Руслан Стефанчук помітно схуд фото
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук | Фото: Associated Press

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вразив мережу кардинальним перевтіленням, з'явившись на свіжих офіційних світлинах помітно схудлим. На нових кадрах 50-річний спікер парламенту має майже невпізнаний вигляд, хоча ще кілька років тому його вага сягала позначки у 180 кілограмів.

Приводом для активних обговорень стало фото, опубліковане 22 липня на сторінці Кабінету Міністрів України в соцмережі X та на особистій сторінці Стефанчука у Facebook. На знімку очільник парламенту позує разом із новим главою уряду Сергієм Корецьким. Користувачі одразу звернули увагу на те, що політик суттєво змінився та скинув чимало кілограмів.

руслан стефанчук схуд як тепер виглядає
Стефанчук помітно схуд
Фото: X (Twitter)

Що відомо про попередню вагу спікера

Ще у 2021 році в інтерв'ю виданню "Гордон" Руслан Стефанчук відверто розповідав про свою фізичну форму. При зрості 1,97 м його вага тоді становила близько 180 кг, проте політик наголошував, що ніколи не комплексував через зовнішність і завжди ставився до цього з здоровою самоіронією. Він навіть жартував про ідею створити Telegram-канал під назвою "Коливан говорить" та підкреслював, що цінує людей виключно за їхні вчинки та слова.

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"Людину не можна перемогти, якщо вона має самоіронію. Я завжди кажу: я до парламенту вже прийшов із докторським ступенем, професорським рівнем та надмірною вагою. Тому чимось дорікнути мені дуже складно", — зазначав очільник ВРУ.

як виглядає голова вру руслан стефанчук
Так виглядав Стефанчук раніше
Фото: unn.com.ua

Спроби схуднення

Спікер також зізнавався, що раніше випробовував безліч різних дієт. Його минулим рекордом було скидання майже 40 кг, однак згодом вага знову поверталася, адже вони з дружиною люблять готувати та проводити час за затишними вечорами.

Як саме Руслану Стефанчуку вдалося досягти такого вражаючого результату цього разу, політик поки що не розголошує.

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