Без "Зважених і щасливих": голова ВРУ, який важив 180 кг, помітно схуд (фото)

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вразив мережу кардинальним перевтіленням, з'явившись на свіжих офіційних світлинах помітно схудлим. На нових кадрах 50-річний спікер парламенту має майже невпізнаний вигляд, хоча ще кілька років тому його вага сягала позначки у 180 кілограмів.

Приводом для активних обговорень стало фото, опубліковане 22 липня на сторінці Кабінету Міністрів України в соцмережі X та на особистій сторінці Стефанчука у Facebook. На знімку очільник парламенту позує разом із новим главою уряду Сергієм Корецьким. Користувачі одразу звернули увагу на те, що політик суттєво змінився та скинув чимало кілограмів.

Стефанчук помітно схуд Фото: X (Twitter)

Що відомо про попередню вагу спікера

Ще у 2021 році в інтерв'ю виданню "Гордон" Руслан Стефанчук відверто розповідав про свою фізичну форму. При зрості 1,97 м його вага тоді становила близько 180 кг, проте політик наголошував, що ніколи не комплексував через зовнішність і завжди ставився до цього з здоровою самоіронією. Він навіть жартував про ідею створити Telegram-канал під назвою "Коливан говорить" та підкреслював, що цінує людей виключно за їхні вчинки та слова.

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"Людину не можна перемогти, якщо вона має самоіронію. Я завжди кажу: я до парламенту вже прийшов із докторським ступенем, професорським рівнем та надмірною вагою. Тому чимось дорікнути мені дуже складно", — зазначав очільник ВРУ.

Так виглядав Стефанчук раніше Фото: unn.com.ua

Спроби схуднення

Спікер також зізнавався, що раніше випробовував безліч різних дієт. Його минулим рекордом було скидання майже 40 кг, однак згодом вага знову поверталася, адже вони з дружиною люблять готувати та проводити час за затишними вечорами.

Як саме Руслану Стефанчуку вдалося досягти такого вражаючого результату цього разу, політик поки що не розголошує.

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