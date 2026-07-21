Відома комікеса вразила схудненням після операції зі зменшення шлунка (фото до і після)

Українська гумористка та зірка "Кварталу" Анастасія Ткаченко поділилася першими деталями свого вражаючого схуднення після весняної операції зі зменшення шлунка. Акторка вже скинула 30 кілограмів і відверто розсекретила свою максимальну та нинішню вагу.

У проєкті "Наодинці з Гламуром" Анастасія зізналася, що її піковий результат сягав 130 кілограмів, тоді як сьогодні на вагах вона бачить позначку 99,5 кг. Гумористка почувається чудово, проте зазначає, що їй поки важко звикнути до надмірної уваги довкола її зовнішнього вигляду, адже процес перевтілення все ще триває.

Настя Ткаченко схудла Фото: Instagram

Акторка наголошує, що не ставить собі за мету досягти якоїсь конкретної позначки на вагах. Для неї першочерговим і єдиним пріоритетом наразі залишається власне самопочуття та турбота про організм.

Так виглядала Настя Ткаченко до операції Фото: з відкритих джерел

"Найважче було звикнути до того, що люди мене сприймають інакше, бо дехто вважає, що якщо людина товста, то вона не може випромінювати впевненість у собі, сексуальність, красу та все інше. Всередині мене нічого не змінилося, але я тільки стала здоровішою людиною", — підкреслила Анастасія.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Ткаченко видалила частину шлунку, щоб схуднути. Як з’ясувалося, причина хірургічного втручання не естетична, — це було необхідно, щоб уникнути серйозних захворювань у майбутньому.

Блогерка нібито прийняла рішення припинити свою участь у зйомках відомих шоу "Курілка" та "8ЦЦК". Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережах, зазначивши, що причиною такого кроку стала реакція глядачів та критика в коментарях.

Крім того, гумористка розповіла про комплекси та вплив надлишкової ваги на самооцінку.