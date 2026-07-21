Известная комикесса поразила всех похудением после операции по уменьшению желудка (фото до и после)

Украинская юмористка и звезда "Квартала" Анастасия Ткаченко поделилась первыми подробностями своего впечатляющего похудения после весенней операции по уменьшению желудка. Актриса уже сбросила 30 килограммов и откровенно раскрыла свой максимальный и нынешний вес.

В проекте "Наедине с Гламуром" Анастасия призналась, что её максимальный вес достигал 130 килограммов, тогда как сегодня на весах она видит отметку 99,5 кг. Юмористка чувствует себя прекрасно, однако отмечает, что ей пока трудно привыкнуть к чрезмерному вниманию к своей внешности, ведь процесс преображения все еще продолжается.

Настя Ткаченко похудела Фото: Instagram

Актриса подчеркивает, что не ставит перед собой цель достичь какой-то конкретной отметки на весах. Для неё главным и единственным приоритетом на данный момент остаётся собственное самочувствие и забота о здоровье.

Так выглядела Настя Ткаченко до операции Фото: из открытых источников

"Самое сложное было привыкнуть к тому, что люди воспринимают меня по-другому, потому что некоторые считают: если человек полный, то он не может излучать уверенность в себе, сексуальность, красоту и всё остальное. Внутри меня ничего не изменилось, но я просто стала более здоровым человеком", — подчеркнула Анастасия.

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Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Анастасия Ткаченко удалила часть желудка, чтобы похудеть. Как выяснилось, причина хирургического вмешательства не была эстетической — это было необходимо, чтобы избежать серьезных заболеваний в будущем.

Блогерша якобы приняла решение прекратить свое участие в съемках известных шоу "Курилка" и "8ЦЦК". Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях, отметив, что причиной такого шага стала реакция зрителей и критика в комментариях.

Кроме того, юмористка рассказала о комплексах и влиянии лишнего веса на самооценку.