Люди подвергли: известная комикша заявила, что уходит из публичного пространства

Популярная блогерша Настя Ткаченко приняла решение прекратить своё участие в съемках известных шоу "Курилка" и "8ЦЦК". Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях, отметив, что причиной такого шага стала реакция зрителей и критика в комментариях.

Как стало известно из публикации в Threads (@yatkachihaya), девушка обратилась к своей аудитории с объяснением, что прислушалась к мнениям подписчиков, которые жаловались на её чрезмерное присутствие в этих проектах.

Настя Ткаченко заявила, что уходит из двух шоу на YouTube Фото: Threads

Блогерша с иронией и грустью прокомментировала упреки хейтеров.

"Потому что, судя по комментариям, проблема точно не в том, что у людей может быть разный опыт, разные взгляды или разные мнения. Проблема, очевидно, исключительно во мне", — написала Настя.

Несмотря на вынужденный уход из шоу, Ткаченко поблагодарила зрителей за активность и заверила, что прислушалась к их мнению. Также она тепло вспомнила коллег по съемочной площадке, отдельно выразив благодарность Алле Волковой за предоставленную возможность и признавшись в любви к команде, назвав этот этап "замечательной историей".

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Эта публикация уже вызвала оживлённое обсуждение в сети, собрав тысячи лайков и более тысячи комментариев от озадаченных поклонников, которые не хотят, чтобы Настя уходила из шоу.

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