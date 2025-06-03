Украинская юмористка удивила суммой, которую зарабатывает ежемесячно (видео)

31-летняя украинская стендап-комикесса Алла Волкова откровенно рассказала о том, сколько зарабатывает своей профессией и сколько денег тратит в месяц.

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Этим одна поделилась в беседе со Славой Деминым в программе "Слава+".

Сколько зарабатывает Алла Волкова

По словам артистки, она зарабатывает исключительно гастролями. Концерты приносят ей более $5000 в месяц, потому что она много выступает. Если Волкова отправляется в тур, доход может быть больше $10 тысяч, а если тура нет, а есть, скажем, пять концертов, то и сумма заработка меньше.

При этом Волкова не берет рекламу в соцсетях, поскольку чувствует себя в этом неорганично. Все, что делается по сценарию, признается она, — не ее.

"Вот недавно мы снимали рекламу. Нам сбрасывают бриф рекламный, и там просто тупорылые диалоги. Я говорю: в это ни то что никто не поверит –- это никто даже не выговорит. Дайте сделать это органично", — вспоминает артистка.

Алла Волкова на шоу Славы Демина "Слава+"

Алла говорит, что всегда хотела ассоциироваться у людей лишь со стендапом.

"Можно сказать, что человек комик и комедийный актер или — комик и блогер. Я — стендап-комикесса. Я не очень люблю именно этот феминитив, но я принимаю то, что так надо", — подчеркнула она.

Сколько тратит Алла Волкова

Стендаперша живет в центре Киева, снимая квартиру за $1200 долларов. В ней есть комната для ее ребенка, а гостиную она переоборудовала в творческую мастерскую.

"Мы там снимаем наш подкаст. Мы переделали там уголок, и я там поставила стол, поскольку уже добралась к стримам", — продолжает героиня программы.

У Аллы нет машины, и она пользуется такси, тратя на это где-то до 15 тысяч гривен в месяц. Но поскольку живет в центре, то, отмечает Волкова, она много куда ходит пешком.

Что касается трат на продукты, то комикесса чаще всего заказывает доставку готовой еды, и на это уходит в районе 20 тысяч гривен.

Таким образом вместе с Деминым Волкова посчитала, что минимальный уровень расходов в месяц — не менее $2000 без учета трат на ребенка.

Вместе с тем она пытается откладывать определенную сумму, а также вкладывается в свои проекты вроде YouTube-канала и комедийное шоу "8ЦЦК", создание интересного контента.

"У меня много времени YouTube съедал. Это очень дорого. Например, все, что снималось для YouTube до определенного периода, не приносило даже половины того, что ты тратишь. Только сейчас он начал приносить то, что, можно сказать, выходит в минимальный плюс", — объяснила Волкова.

На вопрос ведущего о планах купить собственное жилье, Алла ответила:

"Квартира, которую я хочу, стоит очень дорого. Я хочу жить в доме, чтобы у меня была лужайка, огурцы, помидоры. Но сейчас такая ситуация, что не хочется, чтобы твой дом раз***ало очень сильно", — подытожила она.

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