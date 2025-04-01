"Хорошая шутка получилась": стендаперша Алла Волкова впервые стала мамой (фото)

Украинская стендаперша Алла Волкова родила первенца и показала первое фото с малышом.

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Об этом юмористка сообщила в Instagram 1 апреля.

"У меня спина белая", — написала с юмором Волкова.

Стендаперша, которая в начале 2025 года собрала Дворец спорта в Киеве, опубликовала трогательное черно-белое фото из палаты роддома. Алла Волкова показала первый снимок с малышом на руках, не раскрыв деталей о поле или имени первенца.

Судя по локации, роды прошли в столице.

Алла Волкова впервые стала мамой

В комментариях под постом новоиспеченную маму поздравляют с пополнением, обратив внимание на символичность родов 1 апреля, в Международный день смеха: "Ну когда бы еще Алла могла родить ребенка, как не первого апреля. Поздравляю! Здоровья маме и ребенку", "Хорошая шутка получилась. Поздравляю!", "Это точно вырастет юмористка".

В частности, комикеса пошутила, что незадолго до родов смотрела передачу о мамах, поэтому, вероятно, именно это и повлияло на желание ребенка появиться на свет.

В интервью Рамине Эсхакзай Волкова говорила, что со своим бойфрендом не планировали ребенка, ведь воспитание — это тяжелая работа. Алла примерно год находится в отношениях с юмористом Богданом Боярином. Впрочем, когда юмористка забеременела, они с бойфрендом начали считать плюсы рождения ребенка, а "до минусов не дошли".

Как известно, она делала аборт в 18 лет, о чем даже шутит во время стендапов. По словам юмористки, тогда у нее не было средств воспитать ребенка, поэтому она со своим тогдашним партнером взвешенно приняли такое решение.

Во время этой беременности Алла тяжело переживала токсикоз, о чем рассказала Рамине Эсхакзай.

Напомним, жена Евгения Кошевого рассказала, почему хотела с ним развестись. Ксения Кошевая тогда как раз была беременна вторым ребенком.

Также Фокус писал о зарплате Святослава Вакарчука за службу в ВСУ. Оказалось, что певец сразу полностью ее перечисляет на другой счет.