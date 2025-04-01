"Гарний жарт вийшов": стендаперка Алла Волкова вперше стала мамою (фото)

Українська стендаперка Алла Волкова народила первістка та показала перше фото з малюком.

Related video

Про це гумористка повідомила в Instagram 1 квітня.

"В мене спина біла", — написала з гумором Волкова.

Стендаперка, яка на початку 2025 року зібрала Палац спорту в Києві, опублікувала зворушливе чорно-біле фото з палати пологового будинку. Алла Волкова показала перший знімок з малюком на руках, не розкривши деталей про стать чи імʼя первістка.

Судячи з локації, пологи пройшли у столиці.

Алла Волкова вперше стала мамою

У коментарях під дописом новоспечену маму вітають з поповненням, звернувши увагу на символічність пологів 1 квітня, на Міжнародний день сміху: "Ну коли б ще Алла могла народити дитину, як не першого квітня. Вітаю! Здоровʼя мамі й дитині", "Гарний жарт вийшов. Вітання!", "Це точно виросте гумористка".

Зокрема, комікеса пожартувала, що незадовго до пологів дивилася передачу про мам, тому, ймовірно, саме це й вплинуло на бажання дитини з’явитися на світ.

В інтерв'ю Раміні Есхакзай Волкова говорила, що зі своїм бойфрендом не планували дитину, адже виховання – це важка робота. Алла приблизно рік перебуває у стосунках з гумористом Богданом Боярином. Втім, коли гумористка завагітніла, вони з бойфрендом почали рахувати плюси народження дитини, а "до мінусів не дійшли".

Як відомо, вона робила аборт у 18 років, про що навіть жартує під час стендапів. За словами гумористки, тоді в неї не було коштів виховати дитину, тому вона зі своїм тодішнім партнером зважено ухвалили таке рішення.

Під час цієї вагітності Алла важко переживала токсикоз, про що розповіла Раміні Есхакзай.

Нагадаємо, дружина Євгена Кошового розповіла, чому хотіла з ним розлучитися. Ксенія Кошова тоді якраз була вагітна другою дитиною.

Також Фокус писав про зарплату Святослава Вакарчука за службу в ЗСУ. Виявилося, що співак одразу повністю її перераховує на інший рахунок.