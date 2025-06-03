Українська гумористка здивувала сумою, яку заробляє щомісяця (відео)

31-річна українська стендап-комікеса Алла Волкова відверто розповіла про те, скільки заробляє своєю професією і скільки грошей витрачає на місяць.

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Цим одна поділилася в бесіді зі Славою Дьоміним у програмі "Слава+".

Скільки заробляє Алла Волкова

За словами артистки, вона заробляє виключно гастролями. Концерти приносять їй понад $5000 на місяць, тому що вона багато виступає. Якщо Волкова вирушає в тур, дохід може бути більшим за $10 тисяч, а якщо туру немає, а є, скажімо, п'ять концертів, то і сума заробітку менша.

При цьому Волкова не бере рекламу в соцмережах, оскільки почувається в цьому неорганічно. Усе, що робиться за сценарієм, зізнається вона, — не її.

"Ось нещодавно ми знімали рекламу. Нам скидають бриф рекламний, і там просто тупорилі діалоги. Я кажу: у це не те що ніхто не повірить -- це ніхто навіть не вимовить. Дайте зробити це органічно", — згадує артистка.

Алла Волкова на шоу Слави Дьоміна "Слава+"

Алла каже, що завжди хотіла асоціюватися у людей лише зі стендапом.

"Можна сказати, що людина комік і комедійний актор або — комік і блогер. Я — стендап-комікеса. Я не дуже люблю саме цей фемінітив, але я приймаю те, що так треба", — наголосила вона.

Скільки витрачає Алла Волкова

Стендаперша живе в центрі Києва, винаймаючи квартиру за $1200 доларів. У ній є кімната для її дитини, а вітальню вона переобладнала на творчу майстерню.

"Ми там знімаємо наш подкаст. Ми переробили там куточок, і я там поставила стіл, оскільки вже дісталася до стримів", — продовжує героїня програми.

У Алли немає машини, і вона користується таксі, витрачаючи на це десь до 15 тисяч гривень на місяць. Але оскільки живе в центрі, то, зазначає Волкова, вона багато куди ходить пішки.

Що стосується витрат на продукти, то комікеса найчастіше замовляє доставку готової їжі, і на це йде в районі 20 тисяч гривень.

Таким чином разом із Дьоміним Волкова порахувала, що мінімальний рівень витрат на місяць — не менше $2000 без урахування витрат на дитину.

Водночас вона намагається відкладати певну суму, а також вкладається у свої проєкти на кшталт YouTube-каналу та комедійного шоу "8ЦЦК", створення цікавого контенту.

"У мене багато часу YouTube з'їдав. Це дуже дорого. Наприклад, усе, що знімалося для YouTube до певного періоду, не приносило навіть половини того, що ти витрачаєш. Тільки зараз він почав приносити те, що, можна сказати, виходить у мінімальний плюс", — пояснила Волкова.

На запитання ведучого про плани купити власне житло, Алла відповіла:

"Квартира, яку я хочу, коштує дуже дорого. Я хочу жити в будинку, щоб у мене була галявина, огірки, помідори. Але зараз така ситуація, що не хочеться, щоб твій будинок роз***ало дуже сильно", — підсумувала вона.

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