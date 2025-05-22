Відомий комік з Донецька отримав російське громадянство, — росЗМІ

Актор, колишній учасник гумористичного шоу "Comedy Club" родом з України Олександр Ревва отримав російське громадянство.

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Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на виписку з Єдиного держреєстру індивідуальних підприємців.

Зазначається, що Олександр Ревва народився у Донецьку. Після окупації міста мав право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку.

Змінити українське громадянство Олександр Ревва вирішився нещодавно — відомості про нове громадянство в документах значаться з травня 2025 року. Журналісти також повідомляють, що артист не спілкується зі своїм батьком вже понад два роки, а на Донбасі він не був з 2014 року.

Олександр Ревва: що про нього відомо

Олександр Ревва — відомий комік, телеведучий, актор та шоумен. Народився 10 вересня 1974 року в Донецьку, Україна. Популярність здобув завдяки участі у проєкті КВК (Клуб Веселих та Кмітливих), де виступав у складі команди "Утомленные солнцем" (Донецьк).

Згодом Ревва розпочав сольну кар’єру на телебаченні та в шоубізнесі. Став широко відомим завдяки своєму сценічному образу Артура Пірожкова — комічного персонажа, з яким він випустив низку популярних пісень. Брав участь у "Comedy Club", знімався у російських фільмах та працював як телеведучий.

Олександр Ревва тривалий час жив за межами Росії, зокрема в Іспанії. Однак у 2025 році повернувся до РФ та офіційно прийняв її громадянство.

Раніше Фокус писав, що старший син експрезидента України Віктора Януковича, 51-річний Олександр, отримав російське громадянство. Він живе в Санкт-Петербурзі та займається бізнесом.

Нагадаємо, українська телеведуча Ольга Фреймут зізналася, що в її чоловіка Володимира Локотка російський паспорт. У нього російсько-казахське коріння, і тривалий час він був російськомовним. Зараз же перейшов на українську мову, з Ольгою та їхніми дітьми говорить українською.