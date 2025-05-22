Известный комик из Донецка получил российское гражданство, — росСМИ

Актер, бывший участник юмористического шоу "Comedy Club" родом из Украины Александр Ревва получил российское гражданство.

Related video

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на выписку из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей.

Отмечается, что Александр Ревва родился в Донецке. После оккупации города имел право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Сменить украинское гражданство Александр Ревва решился недавно — сведения о новом гражданстве в документах значатся с мая 2025 года. Журналисты также сообщают, что артист не общается со своим отцом уже более двух лет, а на Донбассе он не был с 2014 года.

Александр Ревва: что о нем известно

Александр Ревва — известный комик, телеведущий, актер и шоумен. Родился 10 сентября 1974 года в Донецке, Украина. Известность получил благодаря участию в проекте КВН (Клуб Веселых и Находчивых), где выступал в составе команды "Утомленные солнцем" (Донецк).

Впоследствии Ревва начал сольную карьеру на телевидении и в шоубизнесе. Стал широко известным благодаря своему сценическому образу Артура Пирожкова — комического персонажа, с которым он выпустил ряд популярных песен. Участвовал в "Comedy Club", снимался в российских фильмах и работал как телеведущий.

Александр Ревва долгое время жил за пределами России, в частности в Испании. Однако в 2025 году вернулся в РФ и официально принял ее гражданство.

Ранее Фокус писал, что старший сын экс-президента Украины Виктора Януковича, 51-летний Александр, получил российское гражданство. Он живет в Санкт-Петербурге и занимается бизнесом.

Напомним, украинская телеведущая Ольга Фреймут призналась, что у ее мужа Владимира Локотко российский паспорт. У него русско-казахские корни, и долгое время он был русскоязычным. Сейчас же перешел на украинский язык, с Ольгой и их детьми говорит на украинском.