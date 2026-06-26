Люди зацькували: відома комікеса заявила, що йде з публічного простору

Популярна блогерка Настя Ткаченко прийняла рішення припинити свою участь у зйомках відомих шоу "Курілка" та "8ЦЦК". Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережах, зазначивши, що причиною такого кроку стала реакція глядачів та критика в коментарях.

Як стало відомо з публікації в Threads (@yatkachihaya), дівчина звернулася до своєї аудиторії із поясненням, що прислухалася до думок підписників, які скаржилися на її надмірну присутність у цих проєктах.

Настя Ткаченко заявила, що покидає два шоу на Youtube Фото: Threads

Блогерка з іронією та сумом прокоментувала закиди хейтерів.

"Бо, судячи з коментарів, проблема точно не в тому, що люди можуть мати різний досвід, різні погляди чи різні думки. Проблема, очевидно, виключно в мені", — написала Настя.

Попри вимушений відхід із шоу, Ткаченко подякувала глядачам за активність та запевнила, що почула їхню позицію. Також вона тепло згадала колег по майданчику, окремо висловивши вдячність Аллі Волковій за надану можливість та зізнавшись у любові до команди, назвавши цей етап "чудовою історією".

Відео дня

Публікація вже викликала жваве обговорення в мережі, зібравши тисячі лайків та понад тисячу коментарів від розгублених фанатів, які не хочуть, щоб Настя йшла з шоу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Ткаченко видалила частину шлунку, щоб схуднути. Як з’ясувалося, причина хірургічного втручання не естетична, — це було необхідно, щоб уникнути серйозних захворювань у майбутньому.

Блогерка розповіла про комплекси та вплив надлишкової ваги на самооцінку.

Крім того, Алла Волкова здивувала сумою, яку заробляє щомісяця.