Без "Взвешенные и счастливые": спикер ВРУ, весивший 180 кг, заметно похудел (фото)

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поразил интернет-сообщество своей кардинальной трансформацией, появившись на свежих официальных фотографиях заметно похудевшим. На новых снимках 50-летний спикер парламента выглядит почти неузнаваемо, хотя еще несколько лет назад его вес достигал отметки в 180 килограммов.

Поводом для активных обсуждений стала фотография, опубликованная 22 июля на странице Кабинета министров Украины в социальной сети X и на личной странице Стефанчука в Facebook. На снимке глава парламента позирует вместе с новым главой правительства Сергеем Корецким. Пользователи сразу обратили внимание на то, что политик существенно изменился и сбросил немало килограммов.

Стефанчук заметно похудел Фото: X (Twitter)

Что известно о прежнем весе спикера

Еще в 2021 году в интервью изданию "Гордон" Руслан Стефанчук откровенно рассказывал о своей физической форме. При росте 1,97 м его вес тогда составлял около 180 кг, однако политик подчеркивал, что никогда не комплексовал из-за внешности и всегда относился к этому со здоровой самоиронией. Он даже шутил об идее создать Telegram-канал под названием "Коливан говорит" и подчеркивал, что ценит людей исключительно за их поступки и слова.

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"Человека невозможно победить, если он обладает самоиронией. Я всегда говорю: я пришел в парламент уже с докторской степенью, званием профессора и лишним весом. Поэтому меня очень сложно в чем-то упрекнуть", — отметил глава ВРУ.

Так выглядел Стефанчук раньше Фото: unn.com.ua

Попытки похудеть

Спикер также признался, что раньше пробовал множество различных диет. Его предыдущим рекордом было похудение почти на 40 кг, однако впоследствии вес снова возвращался, ведь они с женой любят готовить и проводить время за уютными вечерами.

Как именно Руслану Стефанчуку удалось добиться такого впечатляющего результата на этот раз, политик пока не раскрывает.

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