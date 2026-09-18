Наречена схудла на 50 кг заради сукні мрії: гості на весіллі не впізнали її (фото)

26-річна візажистка Емілі Хікс здивувала усіх своїм неймовірним перевтіленням. Перед весіллям наречена схудла на 50 кілограмів, щоб одягнути сукню мрії.

Дівчина набрала зайву вагу через те, що багато років вживала нездорову їжу – сосиски в тісті, піцу та солодкі газовані напої. Однак перед важливою подією у житті Емілі вирішила змінити своє життя. Відповідними кадрами вона ділиться в Instagram (emilie_heeks_).

Мінус 50 кг у житті Емілі

Наречена важила майже 114 кг. Вона носила одяг розміру XXL. Однак, коли наприкінці 2024 року її хлопець Оллі освідчився, Емілі вирішила змінити себе перед весіллям, щоб вдягнути сукню мрії.

Емілі до схуднення Фото: Instagram Емілі до схуднення Фото: Instagram

За спеціальною програмою за 9 місяців дівчина скинула 50 кг і досягла ваги 62 кг. За словами Емілі, люди були вражені перевтіленням і казали, що ледве впізнали її.

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"Це було дуже приємно чути. Я розуміла, що мушу щось робити, аби зупинити набір ваги, адже це негативно впливало на мій фізичний і психічний стан. Щойно Оллі освідчився, я поставила собі за мету схуднути так, щоб вдягнути весільну сукню своєї мрії", — розповіла наречена.

Крім цього, на схуднення вплинули проблеми зі здоров’ям дівчини. Їй діагностували запальне захворювання кишечника через неправильне харчування.

"Я часто пропускала сніданок, але дорогою на роботу купувала булочку з беконом і каву, а на обід їла випічку з куркою та картоплею фрі. Вечеря часто складалася з китайської їжі на винос, піци або карі, до того ж я пила звичайну колу з цукром", — зізналась Емілі.

Після схуднення Оллі сказав, що пишається коханою. Тепер вони разом гуляють на вихідних, спілкуються за людьми, бо раніше Емілі хотіла сховатись від усіх.

Як схудла Емілі Фото: Instagram Як схудла Емілі Фото: Instagram

Наразі дівчина щотижня пробігає до 20 км, а на вихідних ходить у походи з чоловіком. Також вона їсть улюблені страви, але готує їх із натуральних та корисних продуктів.

"Коли рідні та друзі побачили мене на весіллі, дехто навіть не впізнав. Цей день був просто неймовірним, я почувалася дуже впевнено. Це, безумовно, один із найкращих днів у моєму житті, і Оллі мною пишається. Я більше не боюся шляху до стрункості й хочу розповісти про це всьому світові", — наголосила Емілі.

Емілі на своєму весіллі Фото: Instagram Емілі на своєму весіллі Фото: Instagram

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