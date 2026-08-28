Испортили платье и "слили" образ: блогерша устроила скандал с свадебным салоном (фото)

Невеста подписала договор на платье, а в результате оказалась в центре настоящего свадебного скандала. Популярная блогерша Шейна Франклин собрала миллионы просмотров, запечатлев ожесточённый конфликт со свадебным салоном в Калифорнии из-за испорченного платья и публикации её наряда в сети до свадьбы.

Всё началось с того, что фитнес-инфлюенсерша опубликовала в TikTok серию видео с жалобами на магазин Bridal and Veil в Сан-Диего. По словам девушки, после примерки ее мечтательное платье стало похожим на "монстра Франкенштейна": ткань сбивалась на ребрах, пуговицы перекрутились, а молния шла вбок. В итоге салон заказал для Франклин новое платье, которое она отдала другому мастеру, пишет New York Post.

Однако магазин решил не оставлять это без ответа. В уже удалённых роликах Bridal and Veil выложили видео с платьем Франклин рядом с выставочным образцом, чтобы продемонстрировать проделанную работу, и обвинили девушку в умышленном подрыве их репутации. Кроме того, салон прикрепил бумажку с именем невесты, фактически раскрыв её свадебный образ за несколько недель до церемонии.

Відео дня

Салон "слил" свадебное платье блогерши в интернет Фото: TikTok

Реакция социальных сетей

Поступок салона возмутил часть пользователей, но реакция самой Франклин на спойлер платья вызвала волну насмешек:

"Никто из моих знакомых не следит за свадебными салонами. Девушка, успокойся", — написал один из комментаторов.

"Мой муж восстанавливается после третьей операции на мозге. С тобой всё будет хорошо", — призвала к реальности другая участница дискуссии.

"Мне кажется, новобрачные верят, будто гостям действительно есть дело до того, как выглядит платье", — отметил третий пользователь.

Впрочем, на Reddit нашлись и те, кто поддержал девушку. Одна из участниц форума рассказала, что этот же салон потерял её платье за три недели до свадьбы, а потом нашёл наряд на шесть размеров больше: "Я полностью её понимаю, это сумасшедший стресс перед торжеством".

В сети до сих пор не пришли к единому мнению о том, кто в этой ситуации поступил хуже.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Свадебное платье мамы стало "яблоком" раздора между сёстрами: как к этому причастен их отец.

Слишком "непристойное" платье своячки испортило свадьбу. Однако родственница со стороны жениха проигнорировала эту просьбу, чем вызвала гнев и критику со стороны пользователей Интернета.

Впоследствии стало известно, как свадебное платье привело к распаду пары и скандалу. Оказалось, что женщину пытались подставить, но героиня этой истории придумала, как выйти сухим из воды.