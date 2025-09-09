Свадебное платье мамы стало "яблоком" раздора между сестрами: как к этому причастен их отец

Отец четверых детей из США оказался в конфликте между старшими сестрами относительно платья его покойной жены. Сейчас между родственниками практически отсутствует общение, а в сети высказали свое мнение от этой истории.

Мужчина говорит, что не знает, как поступить в этой ситуации между своими детьми, говорится в заметке автора в Reddit.

Сообщение мужчины стало популярным — набрало 7,4 тыс. реакций. По словам многодетного американца, в его семье самые большие проблемы были связаны с дочерью Эбби, которая и спровоцировала конфликт.

"Эбби была наркозависимой. Она поехала в колледж и уже после первого семестра вернулась домой с зависимостью. Вскоре бросила учебу, и все стало еще хуже", — вспоминает мужчина.

По его словам, он и покойная жена пытались отправить ее в реабилитационный центр, но она сбегала уже в первый день. Ее отношения с остальной семьей очень быстро разрушились, но потом из-за неспособности изменить себя ее выгнали из дома.

"Впоследствии у моей жены обнаружили рак, и мы перестали давать деньги Эбби, потому что все средства шли на лечение. Эбби вломилась в наш дом и все перевернула. Она вынесла семейные реликвии, которые передавались от матери моей жены. Она также оставила дверь открытой, и наши две кошки убежали. Мы их больше никогда не нашли", — рассказал американец.

По мнению американца, это привело к быстрому ухудшению здоровья жены и ее преждевременной смерти. Перед этим женщина сказала мужу, что Эбби получила все наследство, и ничего в дальнейшем не должна получать, даже в долг. Когда матери не стало, автор поста пишет, что дочь даже не пришла не похороны матери.

"Сейчас Эбби — 26, и она больше года смогла не употреблять запрещенные вещества. Она планирует свадьбу в следующем году. Она позвонила и попросила разрешения надеть мамино свадебное платье. Я ответил отказом", — рассказал мужчина.

Это переросло в ссору, потому что в прошлом году он позволил старшей дочери надеть платье покойной жены, а Эбби тогда даже не пригласили на свадьбу. Сама девушка сказала отцу, что это все "несправедливо, ведь мама была и ее матерью тоже".

"Я же ответил, что она уже получила много вещей от матери, но все сдала в ломбард за деньги. Мне нужен совет, ведь к семье я обратиться не могу, потому что все имеют слишком сильные эмоции относительно Эбби", — признался автор поста и просит пользователей подсказать, как поступить

Реакция соцсетей

В комментариях к посту американца, большинство пользователей выразили сожаление по поводу этой ситуации. Больше всего людям понравились такие реплики и советы:

"Скажи ему прямо, что мама говорила о запрете брать или одалживать что-либо. Объясни, что трезвость включает не только отказ от наркотиков, но и исправление, принятие и осознание последствий прошлых поступков. Очень четко дай понять, что ты будешь выполнять волю жены без исключений. Скажи, что рад ее трезвости, надеешься, что она продолжит этот путь, но ты не станешь защищать ее от последствий прошлого";

"Что она сделала, чтобы восстановить доверие? Да, она трезвая, но это не значит, что все возвращается на круги своя. Она обокрала вас, вынесла вещи с огромной эмоциональной ценностью для матери. Почему ты должна доверить ей одну из немногих вещей, оставшихся для других детей?";

"Не позволяй ей брать платье. Вряд ли она что-то бы с ним сделала — не думаю, что она злой человек, но дело в принципе. Она не заслужила права носить что-то настолько важное для семьи";

"Прислушайся к своему сердцу. Если не доверяешь — не давай. Здесь все просто. Она еще не заслужила доверия, а твоя жена была абсолютно четкая. Эбби получила свою долю при жизни. Точка";

"У меня есть сестра-наркозависимая, которая десятилетиями причиняла семье только боль. Если она и станет чистой — хорошо, но это не сотрет всего, что было. Один год трезвости — замечательно, но для восстановления доверия и заживления ран нужны годы усилий".

