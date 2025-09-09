Весільна сукня мами стала "яблуком" розбрату між сестрами: як до цього причетний їх батько

Батько чотирьох дітей з США опинився в конфлікті між старшими сестрами щодо сукні його покійної дружини. Наразі між родичами практично відсутнє спілкування, а в мережі висловили свою думку від цієї історії.

Чоловік говорить, що не знає, як вчинити в цій ситуації між своїми дітьми, йдеться в дописі автора в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало популярним — набрало 7,4 тис. реакцій. За словами багатодітного американця, в його сім’ї найбільші проблеми були пов’язані з донькою Еббі, яка і спровокувала конфлікт.

"Еббі була наркозалежною. Вона поїхала в коледж і вже після першого семестру повернулася додому з залежністю. Незабаром кинула навчання, і все стало ще гірше", — згадує чоловік.

За його словами, він та покійна дружина намагалися відправити її в реабілітаційний центр, але вона втікала вже в перший день. Її стосунки з рештою сім’ї дуже швидко зруйнувалися, але потім через нездатність змінити себе її вигнали з дому.

"Згодом у моєї дружини виявили рак, і ми перестали давати гроші Еббі, бо всі кошти йшли на лікування. Еббі вломилася до нашого дому й усе перевернула. Вона винесла родинні реліквії, що передавалися від матері моєї дружини. Вона також залишила двері відчиненими, й наші двоє котів утекли. Ми їх більше ніколи не знайшли", — розповів американець.

На думку американця, це призвело до швидкого погіршення здоров’я дружини та її передчасної смерті. Перед цим жінка сказала чоловіку, що Еббі отримала всю спадщину, і нічого надалі не повинна отримувати, навіть у борг. Коли матері не стало, автор посту пише, що донька навіть не прийшла не похорони матері.

"Зараз Еббі — 26, і вона понад як рік змогла не вживати заборонені речовини. Вона планує весілля наступного року. Вона подзвонила й попросила дозволу вдягнути мамину весільну сукню. Я відповів відмовою", — розповів чоловік.

Це переросло у сварку, бо минулого року він дозволив старшій доньці одягти сукню покійної дружини, а Еббі тоді навіть не запросили на весілля. Сама дівчина сказала батькові, що це все "несправедливо, адже мама була й її матір’ю також".

"Я ж відповів, що вона вже отримала багато речей від матері, але все здала в ломбард за гроші. Мені потрібна порада, адже до родини я звернутися не можу, бо всі мають надто сильні емоції щодо Еббі", — зізнався автор посту та просить юзерів підказати, як вчинити

Реакція соцмереж

У коментарях до посту американця, більшість користувачів висловили жаль щодо цієї ситуації. Найбільше людям сподобалися такі репліки та поради:

"Скажи їй прямо, що мама говорила про заборону брати чи позичати будь-що. Поясни, що тверезість включає не тільки відмову від наркотиків, а й виправлення, прийняття та усвідомлення наслідків минулих вчинків. Дуже чітко дай зрозуміти, що ти будеш виконувати волю дружини без винятків. Скажи, що радий її тверезості, сподіваєшся, що вона продовжить цей шлях, але ти не станеш захищати її від наслідків минулого";

"Що вона зробила, щоб відновити довіру? Так, вона твереза, але це не означає, що все повертається на круги своя. Вона обікрала вас, винесла речі з величезною емоційною цінністю для матері. Чому ти маєш довірити їй одну з небагатьох речей, що залишилися для інших дітей?";

"Не дозволяй їй брати сукню. Навряд чи вона щось би з нею зробила — не думаю, що вона зла людина, але справа в принципі. Вона не заслужила права носити щось настільки важливе для сім’ї";

"Прислухайся до свого серця. Якщо не довіряєш — не давай. Тут усе просто. Вона ще не заслужила довіри, а твоя дружина була абсолютно чітка. Еббі отримала свою частку за життя. Крапка";

"У мене є сестра-наркозалежна, яка десятиліттями завдавала сім’ї лише болю. Якщо вона й стане чистою — добре, але це не зітре всього, що було. Один рік тверезості — чудово, але для відновлення довіри й загоєння ран потрібні роки зусиль".

