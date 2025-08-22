Жінку зацькували за зіпсоване весілля і розпад пари: її версія розкрила неприємну правду (фото)

Мешканка Великої Британії вирішила одягти білу сукню на весілля двоюрідного брата після погодження з нареченою, але все пішло не за планом. Виявилося, що жінку намагалися підставити через вибір сукні, але героїня історії придумала як вийти з цієї ситуації.

Британка додає, що тепер сім’я розділилася на табори, де вважають саме її причиною розвалу пари, йдеться у повідомленні героїні історії в Reddit.

Пост жінки став популярним — набрав понад 3 тис. реакцій та десятки коментарів. Вона розповідає, що запрошення на весіллі, де від жінок вимагали прийти у "білих або дуже світлих пастельних сукнях", але потім виявилося, що це була пастка.

"Моя тодішня майбутня кузина вручила мені запрошення особисто. Там було вказано, що жінки мають бути у білих або пастельних сукнях. Коли я перепитала, вона сказала, що надихнулася індійськими весільними відео, де наречена у яскраво-червоній сукні з довгою спідницею. Але щоб і далі вирізнятися, вирішила, що всі інші жінки будуть у світлих кольорах, аби "поділитися з нею щастям бути нареченою", — переповідає діалог британка.

Дівчина засумнівалася й вирішила перепитати наречену ще раз, зробила фото запрошення і прямо уточнила: чи точно можна вдягти білу сукню, адже хотіла вбрати весільну сукню своєї бабусі. І навіть зробила скріншот переписки з невідомих причин, але дівчина каже, що щось її непокоїло.

Наречена намагалася підставити родичку брата Фото: Pexels

"Я — єдина онучка моєї бабусі. Мені пообіцяли, що я зможу одягти її весільну сукню на власному весіллі, ще коли я була малою. Моя бабуся жива, і вона це підтвердила. Сукня дуже проста й скромна, бо й сама бабуся така жінка, та ще й була дуже бідною, коли виходила заміж", — розповідає британка.

Далі виявилося, що майбутня наречена теж просила дозволу вдягти цю сукню, але отримала відмову. Тоді жінка зрозуміла, що може статися конфлікт, а тому "просто взяла сукню і поклала у шафу".

"А вже через тиждень мене разом з моєю сім’єю буквально "розіп’яли" у Facebook — мовляв, я намагаюся вбрати сукню бабусі на чуже весілля й нашкодити нареченій", — додає авторка допису.

Далі більше: виявилося, що майбутня наречена тримає образу на авторку допису через її нахабну поведінку. Та водночас британка каже, що тоді під час зустрічі вона хворіла на застуду, але майбутня наречена розцінила її поведінку як "образливу".

Побачивши в мережі дописи, де її та рідню поливають брудом, вона вирішила викласти всі карти — просто показала в мережі скріншоти з листуванням з обраницею брата. Коли він дізнався про все, то просто скасував весілля, а згодом — розірвав стосунки з дівчиною через скандали й обман.

"Виходить, її весілля зруйнувала… мій нежить трирічної давнини. Ну, ок. Я її привітала з цим "успіхом" і заблокувала", — додала британка.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі ділилися думками з приводу того, чи правильно. Більшість впевнені, що наречена намагалася підставити авторку посту, а найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Почекати… носити білу сукню і носити весільну сукню — це різні речі";

"Одне діло — біла сукня, інше — весільна. А ще вдягати її, коли тобі прямо сказали "ні" — виглядає трохи по-дурному";

"Добре, що ти все зберегла на скрінах! Вона явно любить драму";

"Вона хотіла підставити тебе? Ого, це вже перебір".

