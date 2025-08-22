Женщину затравили за испорченную свадьбу и распад пары: ее версия раскрыла неприятную правду (фото)

Жительница Великобритании решила надеть белое платье на свадьбу двоюродного брата после согласования с невестой, но все пошло не по плану. Оказалось, что женщину пытались подставить из-за выбора платья, но героиня истории придумала как выйти из этой ситуации.

Related video

Британка добавляет, что теперь семья разделилась на лагеря, где считают именно ее причиной развала пары, говорится в сообщении героини истории в Reddit.

Пост женщины стал популярным — набрал более 3 тыс. реакций и десятки комментариев. Она рассказывает, что приглашение на свадьбе, где от женщин требовали прийти в "белых или очень светлых пастельных платьях", но потом оказалось, что это была ловушка.

"Моя тогдашняя будущая кузина вручила мне приглашение лично. Там было указано, что женщины должны быть в белых или пастельных платьях. Когда я переспросила, она сказала, что вдохновилась индийскими свадебными видео, где невеста в ярко-красном платье с длинной юбкой. Но чтобы и дальше выделяться, решила, что все остальные женщины будут в светлых цветах, чтобы "поделиться с ней счастьем быть невестой", — рассказывает диалог британка.

Девушка засомневалась и решила переспросить невесту еще раз, сделала фото приглашения и прямо уточнила: точно ли можно надеть белое платье, ведь хотела надеть свадебное платье своей бабушки. И даже сделала скриншот переписки по неизвестным причинам, но девушка говорит, что что-то ее беспокоило.

Невеста пыталась подставить родственницу брата Фото: Pexels

"Я — единственная внучка моей бабушки. Мне пообещали, что я смогу надеть ее свадебное платье на собственной свадьбе, еще когда я была маленькой. Моя бабушка жива, и она это подтвердила. Платье очень простое и скромное, потому что и сама бабушка такая женщина, да еще и была очень бедной, когда выходила замуж", — рассказывает британка.

Далее оказалось, что будущая невеста тоже просила разрешения надеть это платье, но получила отказ. Тогда женщина поняла, что может произойти конфликт, а потому "просто взяла платье и положила в шкаф".

"А уже через неделю меня вместе с моей семьей буквально "распяли" в Facebook — мол, я пытаюсь надеть платье бабушки на чужую свадьбу и навредить невесте", — добавляет автор сообщения.

Дальше больше: оказалось, что будущая невеста держит обиду на автора сообщения из-за ее наглого поведения. И в то же время британка говорит, что тогда во время встречи она болела простудой, но будущая невеста расценила ее поведение как "оскорбительное".

Увидев в сети сообщения, где ее и родню поливают грязью, она решила выложить все карты — просто показала в сети скриншоты с перепиской с избранницей брата. Когда он узнал обо всем, то просто отменил свадьбу, а впоследствии — разорвал отношения с девушкой из-за скандалов и обмана.

"Получается, ее свадьбу разрушил... мой насморк трехлетней давности. Ну, ок. Я ее поздравила с этим "успехом" и заблокировала", — добавила британка.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи делились мнениями по поводу того, правильно ли. Большинство уверены, что невеста пыталась подставить автора поста, а больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Подождите... носить белое платье и носить свадебное платье — это разные вещи";

"Одно дело — белое платье, другое — свадебное. А еще надевать его, когда тебе прямо сказали "нет" — выглядит немного по-дурацки";

"Хорошо, что ты все сохранила на скринах! Она явно любит драму";

"Она хотела подставить тебя? Ого, это уже перебор".

Ранее Фокус рассказывал, как невеста потеряла платье на собственной свадьбе. Видео с моментом осознания того, что ее свадебное платье исчезло, собрало более полумиллиона просмотров

Впоследствии стало известно, что свекровь на свадьбе бросила тортом в лицо невестки. Это должно было стать веселым развлечением, а превратилось в семейную драму.