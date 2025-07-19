Своячка зіпсувала весілля нареченій: причиною стала занадто "непристойна" сукня (фото)

Наречена ретельно готувалася до свого весілля, попередивши гостей про те, в які кольори та типи одягу варто прийти на урочистості. Однак своячка (дівчина брата) зі сторони нареченого проігнорувала це прохання, чим викликала гнів і критику з боку користувачів Інтернету.

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Авторка посту розповіла деталі того весілля та про ту надто відверту сукню родички, оприлюднивши фото одягу на одному з форумів в Reddit.

Героїня історії пише, що їй довелося пережити "незручні моменти", бо коли вона побачила сестру свого чоловіка у "недоречній" сукні. В цю мить жінка згадала, що в цьому вбранні до вівтаря поруч з нареченою.

Своячка фактично вдягла весільну сукню Фото: Reddit Об'єктом критики стала також "непристойність" своячки Фото: Reddit

"Дрес-кодом був літній пастельний шик, тобто уявіть собі кольори, як на великодні свята. Дівчина брата нареченого прийшла у весільній сукні кольору шавлії, яка зовсім не виглядала як шавлієва чи будь-якого іншого кольору", — вказує жінка.

Виявилося, що своячка обрала фактично весільну сукню — без бретелей, з вишитими квітами, яка насправді виглядала як світло-біла. Крім того, виявився ще один пікантний момент — перед урочистостями нова свекруха ще до весілля запитувала у нареченої, чи можна їй одягнути білий комбінезон.

Майбутня наречена написала, що вислухала пропозицію жінки, але чемно відповіла відмовою. Однак до прохання героїні історії все одно не прислухалася, тому жінка запитала думки користувачів.

Реакція соцмереж

В коментарі до публікації розгорілася хвиля обурення на адресу своячки. Її звинуватили не тільки за вбрання, але й за непристойну поведінку щодо сукні, а деякі юзери відверто використовували ненормативну лексику.

Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Я не фанат весільного етикету, але це вже занадто. Хтось взагалі щось каже таким людям?".

"Я б попросив фотографа змінити колір сукні у Photoshop, але нічого не казав би вголос. Повісити велике сімейне фото з нею в новій сукні. І чекати, поки вона щось скаже, чи не скаже".

"Ок, пані, це — реально весільна сукня. Не могла одягнути щось інше, ідіотко?"

"Ну це дуже по-весільному. Але якщо відверто, то вона реально настільки тупа?";

"Єдине шавлієве, що я бачу, — це її туфлі. Сказали ж їй, але вона по-своєму. Деякі люди просто невиправні".

Раніше Фокус розповідав, як наречена втратила сукню на власному весіллі. Відео з моментом усвідомлення того, що її весільна сукня зникла, зібрало понад пів мільйона переглядів

Згодом стало відомо, як мати нареченого з'явилася в весільній сукні на церемонії. Весільна церемонія в одну мить перетворилася на спектакль, коли мати нареченого з'явилася в образі обраниці сина.