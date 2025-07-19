Свояченица испортила свадьбу невесте: причиной стало слишком "неприличное" платье (фото)

Невеста тщательно готовилась к своей свадьбе, предупредив гостей о том, в каких цветах и типах одежды стоит прийти на торжество. Однако свояченица (девушка брата) со стороны жениха проигнорировала эту просьбу, чем вызвала гнев и критику со стороны пользователей Интернета.

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Автор поста рассказала детали той свадьбы и о том слишком откровенном платье родственницы, обнародовав фото одежды на одном из форумов в Reddit.

Героиня истории пишет, что ей пришлось пережить "неудобные моменты", потому что когда она увидела сестру своего мужа в "неуместном" платье. В этот момент женщина вспомнила, что в этом наряде к алтарю рядом с невестой.

Свояченица фактически надела свадебное платье Фото: Reddit Объектом критики стала также "непристойность" свояченицы Фото: Reddit

"Дресс-кодом был летний пастельный шик, то есть представьте себе цвета, как на пасхальные праздники. Девушка брата жениха пришла в свадебном платье цвета шалфея, которое совсем не выглядело как шалфейное или любого другого цвета", — указывает женщина.

Оказалось, что свояченица выбрала фактически свадебное платье — без бретелей, с вышитыми цветами, которое на самом деле выглядело как светло-белое. Кроме того, обнаружился еще один пикантный момент — перед торжеством новая свекровь еще до свадьбы спрашивала у невесты, можно ли ей надеть белый комбинезон.

Будущая невеста написала, что выслушала предложение женщины, но вежливо ответила отказом. Однако к просьбе героини истории все равно не прислушалась, поэтому женщина спросила мнения пользователей.

Реакция соцсетей

В комментарии к публикации разгорелась волна возмущения в адрес свояченицы. Ее обвинили не только за наряд, но и за непристойное поведение в отношении платья, а некоторые юзеры откровенно использовали ненормативную лексику.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Я не фанат свадебного этикета, но это уже слишком. Кто-то вообще что-то говорит таким людям?".

"Я бы попросил фотографа изменить цвет платья в Photoshop, но ничего не говорил бы вслух. Повесить большое семейное фото с ней в новом платье. И ждать, пока она что-нибудь скажет или не скажет".

"Ок, леди, это — реально свадебное платье. Не могла надеть что-то другое, идиотка?"

"Ну, это очень по-свадебному. Но если честно, то она реально настолько тупая?";

"Единственное шалфейное, что я вижу, — это ее туфли. Сказали же ей, но она по-своему. Некоторые люди просто неисправимы".

Ранее Фокус рассказывал, как невеста потеряла платье на собственной свадьбе. Видео с моментом осознания того, что ее свадебное платье исчезло, собрало более полумиллиона просмотров

Впоследствии стало известно, как мать жениха появилась в свадебном платье на церемонии. Свадебная церемония в один миг превратилась в спектакль, когда мать жениха появилась в образе избранницы сына.