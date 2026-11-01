Демократы бьют тревогу: Трамп консультируется с ИИ во время управления США, — Politico

В США началось расследование по вопросу о том, играл ли помощник на базе искусственного интеллекта Илона Маска какую-либо роль в формировании политики Белого дома. Ведущие представители Демократической партии требуют, чтобы президент Дональд Трамп сохранил записи своих разговоров с чат-ботами ИИ.

Члены Палаты представителей США Джейми Раскин и Роберт Гарсия выразили заинтересованность в расследовании использования Белым домом чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет издание Politico.

В письме, которое попало в распоряжение журналистов, конгрессмены Джейми Раскин из Мэриленда и Роберт Гарсия из Калифорнии требуют, чтобы президент сохранил "все запросы", отправленные чат--ботам на базе искусственного интеллекта, в частности Grok от Маска, ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic. В них речь идет о возможном использовании Трампом "конституционных, законодательных или иных официальных либо церемониальных обязанностей" во время президентства. Также конгрессмены требуют сохранить ответы, которые ИИ давал на запросы политика.

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Их запрос был обусловлен информацией о том, что американский лидер обращался к ИИ Илона Маска Grok за "советом по выполнению некоторых своих президентских обязанностей". В частности, они узнали о том, что Трамп просил искусственный интеллект высказать мнение о том, как венесуэльцы отреагируют на захват их президента Николаса Мадуро. Законодатели, в частности, отметили, что глава Белого дома всего через несколько недель после этого приказал армии США атаковать Венесуэлу и захватить её лидера.

Демократы, выразившие обеспокоенность по этому поводу, назвали такие действия Трампа "крайне тревожными". Они обращают внимание на то, что даже по таким серьезным вопросам глава США консультировался не с Конгрессом, а с ИИ. Также они заявили, что подобная деятельность главы Белого дома "подвергает Соединённые Штаты серьёзным рискам для национальной безопасности", выразив обеспокоенность возможным влиянием злоумышленников на решения Дональда Трампа.

Напомним, 31 октября Дональд Трамп заявил о высоких шансах на завершение войны в Украине.

Кроме того, Трамп раскритиковал тех, кто призывал ввести санкции против России, назвав их "глупыми людьми".