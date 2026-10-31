"Мы приближаемся к соглашению": Трамп заговорил о больших шансах завершить войну в Украине

Глава Белого дома считает, что благодаря США война между РФ и Украиной может вскоре завершиться. Стороны, по его словам, уже близки к сделке.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп полагает, что Киев и Москва могут вскоре договориться. Об этом политик заявил журналисту Бенни Джонсону.

"Думаю, мы приближаемся к сделке…" — сказал он в подкасте The Benny Show.

Трамп заявил, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским лидерами была колоссальная ненависть.

"Но, полагаю, есть очень хорошие шансы, что и этот вопрос нам удастся урегулировать", сказал Трамп, добавив, что сейчас его администрация одновременно работает над множеством сделок.

В свою очередь журналист призвал просто дать Трампу Нобелевскую премию мира, если тому удастся прекратить войну в Украине и урегулировать конфликт с Ираном.

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Напомним, британское издание The Telegraph пишет, что пока Дональд Трамп делает громкие заявления, его супруга сыграла важную роль в проведении гуманитарной миссии в Олешках, благодаря чему может стать лауреатом Нобелевской премии мира, о которой так мечтает ее муж.

Тем временем в Белом доме во время празднования Хэллоуина президентская чета встретила мальчика в советской военной форме и девочку в русском сарафане с кокошником.

Фокус писал, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США могут состояться уже 10 ноября. Предположительно, встреча пройдет в Абу-Даби под эгидой американской стороны.