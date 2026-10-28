"Мы готовы": Зеленский назвал вероятную дату трехсторонних переговоров по Украине

Трехсторонние переговоры относительно завершения войны между Россией, Украиной и США могут состояться уже вскоре после промежуточных выборов в США, запланированных на 3 ноября.

Предположительно, встреча пройдет в Абу-Даби под эгидой американской стороны. Изначально она планировалась на конец ноября, но может состояться уже 10 ноября, заявил в интервью The Sun президент Владимир Зеленский.

По его словам, Киев заинтересован в скорейшем проведении переговоров и даже предлагал их организовать уже 1 ноября.

"Мы готовы к диалогу, готовы к переговорам в любом формате. Мы готовы обсуждать любые темы, даже те, что являются для нас крайне чувствительными… Возможно, обсуждать некоторые вопросы даже несправедливо, но мы готовы — я не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто мы блокируем переговорный процесс", — заявил политик.

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Он также подчеркнул, что американскому лидеру Дональду Трампу необходимо изменить свою позицию и перестать заискивать перед Путиным. США должны сохранять нейтралитет, но при этом четко понимать, что Россия является агрессором:

"Если Соединенные Штаты — наш надежный партнер — осознают, что цель Путина — оккупировать и уничтожить нас, то они не могут быть на стороне Путина".

Ранее Дональд Трамп неоднократно обвинял Зеленского в том, что тот "препятствует заключению сделки".

Собеседник издания признался, что сейчас очень сложно ответить на вопрос, к чему сейчас ситуация ближе — к эскалации или к миру. Он отметил, что все зависит "от воли различных стран и их лидеров".

Накануне, 27 ноября, премьер—министр Польши Дональд Туск также говорил о том, что трехсторонняя встреча может состояться после 4 ноября. При этом он скептически настроен относительно того, что Россия пойдет на какие-то мирные шаги, поскольку она ясно дала понять, что не отойдет от своих требованный, озвученных ранее.

Такое же мнение высказала ранее и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Комментируя звонок Путину, сделанный президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, она указала на то, что не видит никаких признаков того, что Россия хочет мира с Европой, учитывая гибридную войну, которая продолжается каждый день, или с Украиной, которая ежедневно подвергается жестоким и агрессивным атакам.

Напомним, какие новые требования Путина на переговорах по Украине.

Также сообщалось, что спикер Конгресса США рассказал о подготовке к трехсторонним переговорам по Украине.