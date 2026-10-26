"Уже на пороге": спикер Конгресса США рассказал о подготовке к трехсторонним переговорам по Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио готовятся провести трехсторонние переговоры с участием РФ и Украины. Американская сторона намерена положить конец войне.

Майк Джонсон в течение выходных провел беседы с Трампом и Рубио по поводу предстоящих переговоров. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на интервью чиновника.

"Они работают над тем, чтобы положить конец российской войне против Украины. США хотят провести трехсторонние переговоры. Они уже близки к этому", — заявил Джонсон.

В то же время спикер Палаты представителей отметил, что в вопросе урегулирования войны в Украине существует "множество переменных факторов". Они создают трудности на пути к достижению мирного соглашения, однако администрация Трампа пытается их устранить.

Кроме того, Майк Джонсон подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину "нельзя верить".

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"Президенту России Владимиру Путину нельзя доверять, и мы должны относиться к нему соответствующим образом", — заявил он.

Трехсторонние переговоры о прекращении войны в Украине — последние новости

25 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры возобновятся в начале ноября в столице ОАЭ Абу-Даби после длительного перерыва. В то же время он предупредил, что от первой встречи не стоит ожидать прорыва, поскольку она будет носить лишь "пристрелочный" характер и не принесет быстрых решений.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 23 октября заявил, что переговоры в Абу-Даби будут трехсторонними. При этом российский чиновник не исключил присоединения европейцев к обсуждению вопросов безопасности в будущем.

Российский диктатор Владимир Путин также недавно заявлял, что изо всех сил ищет выход из войны РФ против Украины, и подтвердил, что в ближайшее время возобновятся трехсторонние переговоры. В то же время он подчеркнул, что украинские земли "принадлежат РФ", и назвал украинцев и россиян "одним народом".

22 октября издание Politico сообщило, что Европа также ищет представителя для переговоров с Путиным о прекращении войны в Украине.