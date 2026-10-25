Трехсторонние переговоры по поводу войны в Украине могут возобновиться уже в ноябре, — Ушаков

Трехсторонние переговоры по урегулированию войны России против Украины возобновятся в начале ноября в столице ОАЭ Абу-Даби после длительного перерыва.

Однако первая встреча будет носить лишь "пристрелочный" характер и не принесет быстрых решений. Об этом в интервью заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, "контакты по украинскому вопросу" не происходили уже давно, поэтому от первого раунда консультаций не стоит ожидать существенных сдвигов.

Несмотря на это, российский чиновник подчеркнул, что в вопросе дипломатического урегулирования самое главное — это возобновить сам процесс и "просто начать".

Новый раунд консультаций в трехстороннем формате с участием представителей Украины, США и России должен состояться в начале ноября в Абу-Даби.

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Переговоры по Украине — встречи Виткоффа 20–21 октября

Отметим, что 20 октября в Осло специальный представитель США Стив Виткофф встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Финляндии и Норвегии, которые представляли позицию Евросоюза. По итогам встречи Зеленский заявил, что речь шла о предоставлении Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Договора НАТО. 21 октября Виткофф встретился с российским диктатором Путиным в Санкт-Петербурге. Беседа длилась три часа, а перед её началом Виткофф назвал Россию "очень гуманной" страной и поблагодарил за возвращение в США американского гражданина.

Напомним, ранее Ушаков сообщил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной. Речь идет не о встрече на высшем уровне, а о переговорах экспертов, которые соберутся в Абу-Даби.