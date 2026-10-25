Тристоронні переговори щодо війни в Україні можуть відновитись вже в листопаді, — Ушаков

Тристоронні переговори щодо врегулювання війни Росії проти України відновляться на початку листопада у столиці ОАЕ Абу-Дабі після тривалої паузи.

Однак перша зустріч матиме лише "пристрілочний" характер і не принесе швидких рішень. Про це в інтерв'ю заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

За його словами, "контакти з українського питання" не відбувалися вже давно, тому від першого раунду консультацій не варто очікувати суттєвих зрушень.

Попри це, російський посадовець наголосив, що в питанні дипломатичного врегулювання найголовніше — це відновити самий процес і "просто почати".

Новий раунд консультацій у тристоронньому форматі за участю представників України, США та Росії має пройти на початку листопада в Абу-Дабі.

Переговори щодо України — зустрічі Віткоффа 20-21 жовтня

Зазначимо, спецпредставник США Стів Віткофф 20 жовтня в Осло зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та очільниками Фінляндії та Норвегії, які представляли позицію Євросоюзу. За підсумками зустрічі Зеленський заявив, що говорили про надання гарантій безпеки Україні, які схожі на статтю 5 Договору НАТО. 21 жовтня Віткофф зустрівся з російським диктатором Путіним у Санкт-Петербурзі. Розмова тривала три години, а перед початком Віткофф назвав Росію "дуже гуманною" країною та подякував за повернення в США американського громадянина.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Ушаков повідомляв, що Росія готова відновити тристоронні переговори з США та Україною. Йдеться не про зустріч на найвищому рівні, а про розмову експертів, які зустрінуться в Абу-Дабі.