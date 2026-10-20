США запропонували Україні гарантії безпеки на рівні 5-ї статті НАТО, — Зеленський

США запропонували Україні потужні гарантії безпеки на рівні 5-ї статті НАТО. Спецпосланець президента США Стів Віткофф 21 жовтня вирушить до Санкт-Петербурга, щоб передати ці пропозиції російському керівництву.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми обговорювали різні пропозиції: НАТО, стаття 5, гарантії на зразок статті 5. Є різні гарантії безпеки, які є на папері, в документі і які Стів передасть росіянам, і почуємо про їхню відповідь через день", — заявив Зеленський.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що під час візиту Віткофф також поділиться ключовими ідеями та пропозиціями, які обговорювалися на зустрічі в Осло. За його словами, спецпосланець намагатиметься "прокласти шлях" до зустрічі лідерів країн.

Зеленський, серед іншого, повідомив про скасування обмежень на роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink. З його слів, вже за 48 годин вони працюватимуть як раніше. Крім того, США відновили надання розвідданих і тепер Україна може вчасно дізнаватись про пуски балістичних ракет РФ.

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"Ми вдячні за те, що розвідувальна інформація працює. Я маю на увазі систему раннього попередження, яка є дуже важливою для наших людей — дітей, дорослих, жителів сіл, — адже ми можемо дізнатися про наближення балістичних ракет. Тож ми вдячні американській стороні. Тепер це працює", — сказав український президент.

Глава держави також згадав про енергетичне перемир'я, яке оголосив президент США Дональд Трамп тиждень тому. Зеленський ще раз повторив, що Україна готова припинити удари по енергетиці РФ, якщо будуть "дзеркальні кроки" Росії.

Президент Фінляндії Александр Стубб озвучив кілька тез після переговорів у Осло. Зі слів Стубба, "ситуація щодо досягнення миру покращилась" і "ситуація розвернулась на правильний шлях". Посадовець нагадав про візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, який має відбутись 21 жовтня, та заявив про сподівання, що "завтра не буде жодних невдач".

У Кремлі та Білому домі поки не коментували домовленості щодо 5 статті НАТО для безпеки України, про які заявив Зеленський. На порталі НАТО можна відшукати текст Договору, укладеному у 1949 році. У статті вказано, що у випадку нападу члени альянсу застосують "дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні". Президент України не деталізував, про що саме ідеться у домовленостях та яким чином вони гарантуватимуть ненапад РФ.

Переговори щодо України — гарантії 5 статті Договору НАТО Фото: Скриншот

Переговори щодо України — деталі

Зазначимо, 20 жовтня медіа The Washington Post розповіло про переговори щодо України між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним. Аналітик у коментарі медіа пояснив, що Трамп поспішає й тисне на Україну, щоб вона погодилась на вимоги РФ задля "мирної угоди". Згідно з планом Трампа, угоду повинні укласти до грудня 2026 року, коли 14-15 грудня відбудеться саміт G-20 у Майямі.

Нагадуємо, Фокус зібрав оцінки експертів, які пояснили, що не так у переговорах щодо України та у питаннях обміну Донбасу на гіпотетичні "гаранті безпеки".