В Москве началась встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Одной из ключевых тем беседы, как ожидается, будет вопрос урегулирования войны между Украиной и Россией, сообщает ТАСС.

По словам Уиткоффа, есть задел, чтобы прийти к завершению огня в конфликте в Украине:

"Я хотел бы сказать, что у нас сегодня в повестке дня несколько вопросов к обсуждению. Я проинформирую вас о результатах переговоров, которые прошли в Осло. Я считаю, что переговоры были продуктивными. Я могу сказать, что есть подвижки вперед. Я проинформирую вас о них".

Американец выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров в формате РФ — США — Украина, где можно было бы обсуждать технические вопросы. Он привез в Кремль документы, где излагаются "подходы по проблеме украинского урегулирования".

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Спецпредставитель Трампа поблагодарил российского диктатора за "дизельную сделку" и за освобождение 73-летнего гражданина США Стивена Хаббарда по личной просьбе Трампа. Тот получил в РФ 6 лет и 10 месяцев колонии по обвинению в наемничестве.

Американец жил в Изюме Харьковской области, где преподавал английский язык и был похищен российскими оккупантами в 2022 году. По информации СМИ, его держали в Мордовии и пытали. В апреле 2025 года Госдепартамент США призывал Россию освободить Хаббарда.

Во время встречи Путина и Уиткоффа Хаббард якобы уже был в аэропорту "Пулково".

Стивен Хаббард четыре года был в российском плену Фото: РБК-Украина

В свою очередь Путин больше интересуется перспективами экономического сотрудничества со США, на что Уиткофф ответил, что перспективы развития таких отношений есть после завершения войны в Украине.

Кроме поставок дизеля, российский президент выразил готовность поставлять на американский рынок и удобрения. Сейчас США начали покупать их у Беларуси.

Глава страны-агрессора также сказал, что ему интересны оценки ситуации вокруг Ирана и что Россия "готова помочь в разрешении конфликта". По его словам, РФ хорошо известна иранская ядерная проблема.

Кроме того, он попросил Уиткоффа передать искренние слова благодарности за "усилия по Украине" не только Дональду Трампу, который, как утверждает Путин, уделяет особое внимание украинской теме "прежде всего по гуманитарным соображениям", но и его супруге Мелании.

После встречи с Путиным спецпосланник президента США снова вернется в Норвегию. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков затруднился ответить, будет ли еще один раунд переговоров между ними.

Напомним, Трамп заставляет Украину капитулировать к декабрю 2026 года.

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