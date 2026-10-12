"Финансирование войны Путина": сенаторы США обвинили Трампа в нарушении закона из-за соглашения о дизельном топливе

Сенаторы-республиканцы и сенаторы-демократы США заявили, что соглашение президента Дональда Трампа с Россией об импорте дизельного топлива противоречит американскому законодательству. Главу Белого дома обвинили в том, что это решение было принято без законодательного обоснования.

Сенаторы от обеих партий заявили, что Трамп своим решением нарушил закон, запрещающий импорт энергоносителей до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Конгресс четко запретил импорт российских энергоносителей в 2022 году, чтобы не допустить финансирования жестокой войны Путина против Украины за счет американских долларов", — говорится в заявлении семи сенаторов.

Представители Республиканской и Демократической партий также сообщили, что администрация Трампа не проконсультировалась с Конгрессом США и не предоставила никаких объяснений относительно своего решения. По их словам, именно это должна была сделать команда действующего президента, прежде чем договариваться об импорте российского дизельного топлива.

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Заявление подписали семь сенаторов — сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также сенаторы-демократы Жанна Шахин, Ричард Блюменталь и Рон Вайден. Её полный текст был опубликован в социальной сети X.

Издание также сообщает, что перед этим, в воскресенье, 11 октября, сенатор Тиллис заявил, что соглашение о дизельном топливе "может быть незаконным и представлять угрозу для жизни американцев".

Реакция администрации Трампа

В то же время представители команды президента продолжают отстаивать соглашение. Министр финансов США Скотт Бессент заявил в воскресенье в эфире Fox News, что администрация продолжит выполнение соглашения, а также назвал его "выгодным" для американского народа, поскольку оно якобы уже привело к "снижению цен".

"Мы сделаем это, используя все имеющиеся у нас законные полномочия. Поэтому, знаете, любой в Конгрессе, кто говорит, что это старый законопроект или действующий закон Линдси Грэма, запрещающий нам это делать, ошибается", — пояснил Бессент.

Министр финансов США также обвинил европейских лидеров в "лицемерии", поскольку они, несмотря на критику решения Трампа, "не могут отказаться от российской энергии", пишет CNN.

До этого члены Конгресса США сообщили, что планируют внести двухпартийный законопроект, направленный на полный запрет закупок нефтепродуктов в Российской Федерации.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о недопустимости использования Украины в качестве прикрытия, комментируя соглашение об импорте российского дизельного топлива.